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  • Русский игрок из чемпионата Никарагуа: «Играют в +37. Там даже местным плохо становится»

Русский игрок из чемпионата Никарагуа: «Играют в +37. Там даже местным плохо становится»

12 апреля 2020, 18:26

Российский полузащитник Никита Солодченко, играющий за «Депортиво Вальтер Феррети» в чемпионате Никарагуа , рассказал о том, как проходят матчи в этой стране.

«В первых играх мне было очень тяжело. Температура от +30 до +35 градусов. Из-за этого тренировки начинались рано: за нами заезжали в 6:30, в 8:00 мы уже были на поле. Но и в это время солнце уже печет. Матчи вечером ставят только тем командам, у которых есть освещение на поле. Есть один клуб в первой лиге, который все свои матчи вынужден играть в 15:00, так как у них нет фонарей на стадионе. Вот в это время прямо нереально жарко — +37 и выше. Меня на эту игру даже в заявку не внесли, сказали: «Ты не сможешь выйти». Там даже местным плохо становится.

К счастью, мы играли домашние матчи на стадионе, где проводит свои матчи сборная. Там поле хоть и искусственное, но свет есть. Инфраструктура? Ну-у-у, наверное, что-то между дичью и адом. Во второй лиге вообще ни у одной команды нет света на поле, поэтому все играют днeм на жаре. Мы встречались в Кубке с командой, у которой раздевалок вообще нет – переодевались на лавочке.

Моя команда тесно связана с полицией. Мы тренировались и жили на базе, где есть поле, тренажерный зал. Переодевались, правда, тоже прямо на трибуне, а в душ ходили на другую сторону поля – там стоит что-то вроде маленькой кабинки, где можно помыться. На этой же базе находится полицейская академия, поэтому в общаге живeшь вместе со студентами. Но большой плюс, что это все за городом, а территория охраняется полицейскими. У нас в команде было два доктора, один из них при этом еще и массажист. А вообще, если какая-то серьезная проблема, то нас отвозили в полицейский госпиталь», — сказал футболист.

  • В высшей лиге чемпионата Никарагуа выступают 10 команд.
  • Чемпионат Никарагуа – один из немногих турниров, не остановленных из-за пандемии коронавируса.
  • По всему миру коронавирусом заразились свыше 1,7 миллиона человек.

Источник: «Чемпионат»
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