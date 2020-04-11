Сезон Лиги 1 рассчитывают завершить 25 июля и менее чем через месяц хотят начать новый

Футбольное руководство Франции рассчитывает завершить текущий сезон 25 июля, пишет «Чемпионат» со ссылкой на газету L’Equipe. Начало нового чемпионата запланировано на 23 августа.

Сейчас в Лиге 1 сыграно 28 туров из 38. В чемпионате с отрывом лидирует «ПСЖ», продолжающий выступление в Лиге чемпионов.