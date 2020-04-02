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    Football Italia: «Аталанта» готова продать Малиновского за 25 миллионов

    Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может летом сменить команду, сообщает Football Italia.

    По информации источника, предметный интерес к украинскому хавбеку проявляет «Фиорентина». За 26-летнего футболиста флорентийскому клубу придется заплатить не менее 25 миллионов евро – именно на такой сумме настаивают бергамцы.

    • «Аталанта» купила Малиновского прошлым летом у «Генка» за 13,7 миллиона евро.
    • Игрок провел 31 матч в составе итальянской команды, забил пять голов и сделал три ассиста.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость украинца – 14 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    02.04.2020 21:47
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