Football Italia: «Аталанта» готова продать Малиновского за 25 миллионов

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может летом сменить команду, сообщает Football Italia.

По информации источника, предметный интерес к украинскому хавбеку проявляет «Фиорентина». За 26-летнего футболиста флорентийскому клубу придется заплатить не менее 25 миллионов евро – именно на такой сумме настаивают бергамцы.