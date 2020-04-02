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  • Football Italia: «Аталанта» готова продать Малиновского за 25 миллионов

Football Italia: «Аталанта» готова продать Малиновского за 25 миллионов

2 апреля 2020, 21:47
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Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может летом сменить команду, сообщает Football Italia.

По информации источника, предметный интерес к украинскому хавбеку проявляет «Фиорентина». За 26-летнего футболиста флорентийскому клубу придется заплатить не менее 25 миллионов евро – именно на такой сумме настаивают бергамцы.

  • «Аталанта» купила Малиновского прошлым летом у «Генка» за 13,7 миллиона евро.
  • Игрок провел 31 матч в составе итальянской команды, забил пять голов и сделал три ассиста.
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
  • Рыночная стоимость украинца – 14 миллионов евро.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Аталанта Малиновский Руслан
Комментарии (1)
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Павел Буре
1585857790
маловато будет, Зенит не проспи.
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