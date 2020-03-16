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Игрок СПАЛа Сионек обезвредил вора и вызвал полицию

16 марта 2020, 14:59
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Защитник итальянского СПАЛ Тиаго Сионек обезвредил в единственном из открытых в условиях карантина магазине Феррары вора. Бразилец задержал преступника и вызвал полицию.

«Я лично поблагодарил Сионека по телефону. Поступок прекрасен – в стране наступили непростые времена в условиях коронавируса. Он увидел ограбление и без страха вмешался. Сионек показал небезразличие», – цитирует мэра Феррары Алана Фаббри «Матч ТВ» со ссылкой на ItaSportPress.

  • Накануне от коронавируса в Италии умерло более 300 человек.
  • Серия А приостановлена как минимум до апреля.
  • СПАЛ идет в зоне вылета.

Источник: «Матч ТВ»
Италия. Серия А СПАЛ Сионек Тиаго
Комментарии (2)
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горняк1936
1584363184
Наши бы тоже не растерялись! Под шумок вынесли бы пол витрины синьки )
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99-й
1584366731
Норм защитник походу
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