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    Игрок СПАЛа Сионек обезвредил вора и вызвал полицию

    Защитник итальянского СПАЛ Тиаго Сионек обезвредил в единственном из открытых в условиях карантина магазине Феррары вора. Бразилец задержал преступника и вызвал полицию.

    «Я лично поблагодарил Сионека по телефону. Поступок прекрасен – в стране наступили непростые времена в условиях коронавируса. Он увидел ограбление и без страха вмешался. Сионек показал небезразличие», – цитирует мэра Феррары Алана Фаббри «Матч ТВ» со ссылкой на ItaSportPress.

    • Накануне от коронавируса в Италии умерло более 300 человек.
    • Серия А приостановлена как минимум до апреля.
    • СПАЛ идет в зоне вылета.

    Источник: «Матч ТВ»

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