Игрок СПАЛа Сионек обезвредил вора и вызвал полицию

Защитник итальянского СПАЛ Тиаго Сионек обезвредил в единственном из открытых в условиях карантина магазине Феррары вора. Бразилец задержал преступника и вызвал полицию.

«Я лично поблагодарил Сионека по телефону. Поступок прекрасен – в стране наступили непростые времена в условиях коронавируса. Он увидел ограбление и без страха вмешался. Сионек показал небезразличие», – цитирует мэра Феррары Алана Фаббри «Матч ТВ» со ссылкой на ItaSportPress.