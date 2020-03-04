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    «Лацио» может купить Депая. Форвард «Лиона» восстанавливается после разрыва «крестов»

    Нападающий «Лиона» Мемфис Депай может продолжить карьеру в Серии А.

    По информации Corriere dello Sport, 26-летний форвард не настроен продлевать с «Лионом» контракт, срок действия которого истекает в 2021 году. Если клуб не подпишет с ним новое соглашение, то будет вынужден продать его летом.

    В покупке Депая заинтересован «Лацио», который уже давно хочет приобрести голландца.

    • В текущем сезоне голландец забил 14 голов и сделал два ассиста в 18 матчах в составе «Лиона».
    • По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Депай должен восстановиться за пять месяцев, поэтому имеет шансы сыграть на Евро-2020.

    Депай успешно перенес операцию после разрыва «крестов». У него появились шансы сыграть на Евро-2020

    Источник: Corriere dello Sport

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