Журналист Скира: «Милан» хочет купить де Пауля

Полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль стал трансферной целью «Милана».

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, переход аргентинца может состояться летом, а уже сейчас стороны начали переговоры о возможном сотрудничестве.