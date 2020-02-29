Журналист Скира: «Милан» хочет купить де Пауля

Полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль стал трансферной целью «Милана».
По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, переход аргентинца может состояться летом, а уже сейчас стороны начали переговоры о возможном сотрудничестве.
- Де Пауль выступает за «Удинезе» с 2016 года.
- В текущем сезоне 25-летний хавбек забил пять голов и сделал три ассиста в 23 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (65,1 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.