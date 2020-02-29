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Журналист Скира: «Милан» хочет купить де Пауля

29 февраля 2020, 12:21
3

Полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль стал трансферной целью «Милана».

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, переход аргентинца может состояться летом, а уже сейчас стороны начали переговоры о возможном сотрудничестве.

  • Де Пауль выступает за «Удинезе» с 2016 года.
  • В текущем сезоне 25-летний хавбек забил пять голов и сделал три ассиста в 23 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

Источник: Твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (65,1 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Италия. Серия А Милан Удинезе Де Пауль Родриго
Комментарии (3)
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Акита Токио
1582968849
Конечно. Кому хочется болтыхаться на 15 месте
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серега кашин
1582972626
милан может побороться за ле и для игрока это будет карьерный рост
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Just think
1582973320
Купите лучше топа, а то уже сколько таких де паул, калинич, пентек, конти, родригес, борини,
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