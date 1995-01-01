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    Журналист Скира: «Милан» хочет купить де Пауля

    Полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль стал трансферной целью «Милана».

    По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, переход аргентинца может состояться летом, а уже сейчас стороны начали переговоры о возможном сотрудничестве.

    • Де Пауль выступает за «Удинезе» с 2016 года.
    • В текущем сезоне 25-летний хавбек забил пять голов и сделал три ассиста в 23 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (65,1 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 12:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14

      Акита Токио 38 минут назад

      Конечно. Кому хочется болтыхаться на 15 месте

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