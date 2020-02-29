Ерохин: «Финляндия и Дания могут выстрелить на Евро-2020»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о соперниках сборной России на Евро-2020.

Команде Станислава Черчесова предстоит сыграть на групповом этапе континентального первенства с Бельгией, Данией и Финляндией.

предстоит сыграть на групповом этапе континентального первенства с Бельгией, Данией и Финляндией. Два матча россияне проведут в Санкт-Петербурге и один в Копенгагене.

«Финны и датчане могут выстрелить на турнире. Сборная Финляндии достаточно неожиданно вышла в финальный этап, хотя по уровню игры так не скажешь. Теему Пукки едва не стал лучшим бомбардиром отбора, и в АПЛ забивает, хотя его команда в зоне вылета. Смотрел несколько матчей «Норвича» – видно, что от этого нападающего зависит вся игра.

У сборной Дании вообще несколько звeзд в составе. Эриксен недавно перешeл в «Интер» и уже забивает. Ему вообще времени на раскачку не понадобилось. Это игрок очень высокого уровня.

Что касается Бельгии, то мы с ними играли достаточно часто за последние годы – и в товарищеских матчах, и в официальных. У нашего тренерского штаба много информации по этой сборной, так что, скорее, хорошо, что мы можем тщательно подготовиться к этому сопернику», – сказал Ерохин.

Ерохин: «Конкуренты просто так не сдадутся. Понимаю, насколько они заряжены именно на «Зенит»