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    Ерохин: «Финляндия и Дания могут выстрелить на Евро-2020»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о соперниках сборной России на Евро-2020.

    «Финны и датчане могут выстрелить на турнире. Сборная Финляндии достаточно неожиданно вышла в финальный этап, хотя по уровню игры так не скажешь. Теему Пукки едва не стал лучшим бомбардиром отбора, и в АПЛ забивает, хотя его команда в зоне вылета. Смотрел несколько матчей «Норвича» – видно, что от этого нападающего зависит вся игра.

    У сборной Дании вообще несколько звeзд в составе. Эриксен недавно перешeл в «Интер» и уже забивает. Ему вообще времени на раскачку не понадобилось. Это игрок очень высокого уровня.

    Что касается Бельгии, то мы с ними играли достаточно часто за последние годы – и в товарищеских матчах, и в официальных. У нашего тренерского штаба много информации по этой сборной, так что, скорее, хорошо, что мы можем тщательно подготовиться к этому сопернику», – сказал Ерохин.

    Ерохин: «Конкуренты просто так не сдадутся. Понимаю, насколько они заряжены именно на «Зенит»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14

      Акита Токио 41 минуту назад

      Бельгия выстрелит. Уже обоссывала Россию 3-1 и 4-1

      0
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      Рейтинг: +1412

      AZ 1 час назад

      против России - все могут "выстрелить"...

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