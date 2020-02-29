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Ерохин: «Финляндия и Дания могут выстрелить на Евро-2020»

29 февраля 2020, 11:20
7

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о соперниках сборной России на Евро-2020.

«Финны и датчане могут выстрелить на турнире. Сборная Финляндии достаточно неожиданно вышла в финальный этап, хотя по уровню игры так не скажешь. Теему Пукки едва не стал лучшим бомбардиром отбора, и в АПЛ забивает, хотя его команда в зоне вылета. Смотрел несколько матчей «Норвича» – видно, что от этого нападающего зависит вся игра.

У сборной Дании вообще несколько звeзд в составе. Эриксен недавно перешeл в «Интер» и уже забивает. Ему вообще времени на раскачку не понадобилось. Это игрок очень высокого уровня.

Что касается Бельгии, то мы с ними играли достаточно часто за последние годы – и в товарищеских матчах, и в официальных. У нашего тренерского штаба много информации по этой сборной, так что, скорее, хорошо, что мы можем тщательно подготовиться к этому сопернику», – сказал Ерохин.

Ерохин: «Конкуренты просто так не сдадутся. Понимаю, насколько они заряжены именно на «Зенит»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Бельгия Дания Финляндия Ерохин Александр
Комментарии (7)
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AZ
1582965431
против России - все могут "выстрелить"...
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Акита Токио
1582968662
Бельгия выстрелит. Уже обоссывала Россию 3-1 и 4-1
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Danish Dynamite
1582977877
Что, блеа, значит "Дания выстрелит"? Дания - одна из топовых сборных по качеству игры. Каспер - один из лучших киперов мира, Эриксен набирает форму, остальные игроки тоже не на последних ролях в топ-клубах. Не надо Данию мешать с венгриями и албаниями. И с Финляндией равнять. В Скандинавии сейчас две команды: мы и Швеция.
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Hektor 84
1582978504
Тупой игрочишка нанюхавшись газа!!! Дания вас вынесет в одну калитку, я молчу про Бельгию. А с финнами скорее будет ничья в лучшем случае. Бельгия и Дания топ сборные, а фины середняк типа сборной России. Так что скорее вы можете выстрелить или прыгнуть выше головы. Как больше нравится. А ты еще сначала в сборную на евро попади, а потом высказывайся.
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алдан2014
1582980583
А Ерохин футболист?Или уже эксперт на матче?
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NEONFOL
1582987408
соломку стелит уже, дания и финляндия, ну конечно, скажи это счастливчику который попадёт в группу F, с францией, германией и португалией, а сам уже начался бояться каких финов, стыдоба блин
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zigbert
1583058201
Финляндию надо не опасаться а навязывать свою игру, если задать более высокую цель.
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