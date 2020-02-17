Рыбус: «Мне кажется, Польша и Россия – равные сборные, уровень похожий»

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус сравнил национальные сборные России и Польши.

– Насколько команды России и Польши сопоставимы по уровню? Все-таки почти все игроки вашей сборной играют в топ-лигах...

– Мне кажется, Польша и Россия – равные сборные, уровень похожий. А все наши игроки выступают в Европе из-за того, что у нас плохой чемпионат. В сборной практически нет футболистов из польской лиги, если только молодые. Да и они год-два поиграют, а потом уезжают в более сильные чемпионаты.

На Евро-2020 россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.

Поляки на континентальном первенстве точно встретятся с Испанией и Швецией. Еще один соперник определится позднее.

Рыбус – о новом контракте с «Локомотивом»: «Надеюсь, предложение будет»