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    Рыбус: «Мне кажется, Польша и Россия – равные сборные, уровень похожий»

    Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус сравнил национальные сборные России и Польши.

    – Насколько команды России и Польши сопоставимы по уровню? Все-таки почти все игроки вашей сборной играют в топ-лигах...

    – Мне кажется, Польша и Россия – равные сборные, уровень похожий. А все наши игроки выступают в Европе из-за того, что у нас плохой чемпионат. В сборной практически нет футболистов из польской лиги, если только молодые. Да и они год-два поиграют, а потом уезжают в более сильные чемпионаты.

    Рыбус – о новом контракте с «Локомотивом»: «Надеюсь, предложение будет»

    Источник: «Известия»

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