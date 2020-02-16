Клопп: «Сочувствую Гвардиоле и игрокам «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу исключения «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов. Команду Хосепа Гвардиолы отстранили от еврокубков на два сезона в связи с нарушениями норм финансового фэйр-плей.

«Это настоящий шок. Вау.

Сочувствую им, Гвардиоле и футболистам. Они могут подать апелляцию, так что посмотрим, что будет дальше. Это серьезная ситуация», – сказал Клопп.