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    Клопп: «Сочувствую Гвардиоле и игрокам «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу исключения «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов. Команду Хосепа Гвардиолы отстранили от еврокубков на два сезона в связи с нарушениями норм финансового фэйр-плей.

    «Это настоящий шок. Вау.

    Сочувствую им, Гвардиоле и футболистам. Они могут подать апелляцию, так что посмотрим, что будет дальше. Это серьезная ситуация», – сказал Клопп.

    • Ранее сообщалось, что «Сити» из-за отстранения от еврокубков потеряет порядка 300 миллионов фунтов стерлингов.
    • Манчестерцы будут обжаловать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

    Источник: BBC

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