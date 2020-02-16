Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Клопп: «Сочувствую Гвардиоле и игрокам «Манчестер Сити»

16 февраля 2020, 09:35

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу исключения «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов. Команду Хосепа Гвардиолы отстранили от еврокубков на два сезона в связи с нарушениями норм финансового фэйр-плей.

«Это настоящий шок. Вау.

Сочувствую им, Гвардиоле и футболистам. Они могут подать апелляцию, так что посмотрим, что будет дальше. Это серьезная ситуация», – сказал Клопп.

  • Ранее сообщалось, что «Сити» из-за отстранения от еврокубков потеряет порядка 300 миллионов фунтов стерлингов.
  • Манчестерцы будут обжаловать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Ливерпуль Манчестер Сити Клопп Юрген
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+