«Аталанта» забила 5+ голов в трех из последних шести матчей Серии А

В 21-м туре чемпионата Италии «Аталанта» разгромила «Торино» (7:0). В трех из шести последних матчей Серии А команда из Бергамо забила не менее пяти голов.

Ранее в рамках указанного количества матчей «Аталанта» громила «Милан» (5:0) и «Парму» (5:0). Всего за 21 встречу команда Джан Пьеро Гасперини забила 57 голов.