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  • «Аталанта» забила 5+ голов в трех из последних шести матчей Серии А

«Аталанта» забила 5+ голов в трех из последних шести матчей Серии А

26 января 2020, 00:59

В 21-м туре чемпионата Италии «Аталанта» разгромила «Торино» (7:0). В трех из шести последних матчей Серии А команда из Бергамо забила не менее пяти голов.

Ранее в рамках указанного количества матчей «Аталанта» громила «Милан» (5:0) и «Парму» (5:0). Всего за 21 встречу команда Джан Пьеро Гасперини забила 57 голов.

  • В таблице «Аталанта» идет пятой .
  • В 1/8 финала Лиги чемпионов команда встретится с «Валенсией».
  • Следующий соперник «Аталанты» по Серии А – «Дженоа» (2 февраля).

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Аталанта
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