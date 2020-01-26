«Аталанта» забила 5+ голов в трех из последних шести матчей Серии А

В 21-м туре чемпионата Италии «Аталанта» разгромила «Торино» (7:0). В трех из шести последних матчей Серии А команда из Бергамо забила не менее пяти голов.
Ранее в рамках указанного количества матчей «Аталанта» громила «Милан» (5:0) и «Парму» (5:0). Всего за 21 встречу команда Джан Пьеро Гасперини забила 57 голов.
- В таблице «Аталанта» идет пятой .
- В 1/8 финала Лиги чемпионов команда встретится с «Валенсией».
- Следующий соперник «Аталанты» по Серии А – «Дженоа» (2 февраля).
Источник: Бомбардир.ру