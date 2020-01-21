Кубок Франции. «Монако» победил «Сен-Приве Сен-Илере» и вышел в 1/8 финала турнира

В матче 1/16 финала Кубка Франции «Монако» на выезде взял верх над «Сен-Приве Сен-Илере».

В первом тайме монегаски забили в ворота соперника три безответных гола – отличились Бальде Кейта (дубль) и Виссам Бен-Йеддер. А после перерыва команда из четвертого французского дивизиона один мяч отыграла усилиями Карнежи Антуана.

Российский полузащитник Александр Головин вышел на поле в стартовом составе, результативными действиями не отметился и был заменен на 72-й минуте игры.

Кубок Франции. 1/16 финала

Сен-Приве Сен-Илере – Монако – 1:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Кейта, 11; 0:2 – Кейта, 28; 0:3 – Бен-Йеддер, 36; 1:3 – Антуан, 82.