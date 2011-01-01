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    Кубок Франции. «ПСЖ» одолел «Лорьян» и вышел в 1/8 финала турнира

    В матче 1/16 финала Кубка Франции «ПСЖ» в гостях выиграл у «Лорьяна» со счетом 1:0.

    Единственный гол на 80-й минуте забил испанский полузащитник парижан Пабло Сарабия.

    Кубок Франции. 1/16 финала

    Лорьян – ПСЖ – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Сарабия, 80.

    Источник: «Бомбардир»

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