Введите ваш ник на сайте
Материалы

Лорьян - ПСЖ

19.01.2020, Воскресенье, 22:55 мск Франция. Кубок, 1/16 финала Лорьян - ПСЖ
Франция. Лига 1 (2016/2017)
29 тур
12 марта, воскресенье 23:00 Лорьян 1:2 ПСЖ
19 тур
21 декабря, среда 22:50 ПСЖ 5:0 Лорьян
Франция. Кубок (2015/2016)
1/2 финала
19 апреля, вторник 22:00 Лорьян 0:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2015/2016)
24 тур
3 февраля, среда 23:00 ПСЖ 3:1 Лорьян
14 тур
21 ноября, суббота 19:00 Лорьян 1:2 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2014/2015)
30 тур
20 марта, пятница 22:30 ПСЖ 3:1 Лорьян
12 тур
1 ноября, суббота 19:00 Лорьян 1:2 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2013/2014)
30 тур
21 марта, пятница 23:30 Лорьян 0:1 ПСЖ
12 тур
1 ноября, пятница 23:30 ПСЖ 4:0 Лорьян
Франция. Лига 1 (2012/2013)
38 тур
26 мая, воскресенье 23:00 Лорьян 1:3 ПСЖ
1 тур
11 августа, суббота 23:00 ПСЖ 2:2 Лорьян
Франция. Лига 1 (2011/2012)
38 тур
20 мая, воскресенье 23:00 Лорьян 1:2 ПСЖ
1 тур
6 августа, суббота 23:00 ПСЖ 0:1 Лорьян
Франция. Лига 1 (2010/2011)
29 тур
2 апреля, суббота 21:00 ПСЖ 0:0 Лорьян
13 тур
14 ноября, воскресенье 19:00 Лорьян 1:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2009/2010)
23 тур
6 февраля, суббота 21:00 ПСЖ 0:3 Лорьян
7 тур
26 сентября, суббота 21:00 Лорьян 1:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2008/2009)
27 тур
7 марта, суббота 21:00 Лорьян 0:1 ПСЖ
9 тур
18 октября, суббота 21:00 ПСЖ 3:2 Лорьян
Франция. Лига 1 (2007/2008)
21 тур
19 января, суббота 19:10 Лорьян 1:0 ПСЖ
3 тур
15 августа, среда 22:30 ПСЖ 1:3 Лорьян
...
  • Читайте нас: 