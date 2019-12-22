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    Кубок Италии. «Рома» обыграла «Парму» и вышла в четвертьфинал

    В заключительном матче 1/8 финала Кубка Италии «Рома» обыграла «Парму» – 2:0.

    Дублем в составе римского клуба отметился полузащитник Лоренцо Пеллегрини.

    Кубок Италии. 1/8 финала

    Парма – Рома – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Пеллегрини, 49; 0:2 – Пеллегрини, 76 (с пенальти).

    Календарь Кубка Италии

    Результаты Кубка Италии

    Источник: Бомбардир.ру

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