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Форвард «Лилля» Осимхен: «Мной интересовались «Барселона», «Интер», «Атлетико», «Арсенал» и «Спартак»

2 января 2020, 14:12

Нападающий «Лилля» Виктор Осимхен рассказал об интересе европейских клубов.

«После чемпионата мира U-17 в 2015 году я общался со свой семьей, в большей степени – со своим старшим братом. Потом мой агент представил мне список команд, которые мной интересовались.

Там были такие европейские клубы, как «Барселона», «Интер», «Атлетико», «Арсенал», «Аякс», «Андерлехт», много клубов. Еще были «Вольфсбург» и «Спартак».
Мы сели и оценили возможность того, чтобы я, как только мне исполнится 18, сразу начал играть. Мне говорили, что «Арсенал» хочет меня подписать, что они безумно хотят этого.

Я поговорил с Арсеном Венгером по телефону, и он рассказал, как бы хотел меня использовать, но не обещал практику в первой команде. Я поговорил с братом. Он дал мне искренний совет и сказал, что я должен выбрать «Вольфсбург», потому что тренер хотел меня сильнее, чем остальные. Он говорил, что я должен смотреть на проект, который у них есть для меня, что все должно получиться хорошо, и я должен попробовать. Поэтому я согласился перейти в «Вольфсбург».

Это был идеальный выбор для меня, но такова жизнь, что иногда то, что ты воображаешь – это не то, что ты получаешь. Ничего не вышло, и мне было действительно грустно, потому что я хотел доказать свою состоятельность. Но это жизнь, нужно принимать такие вещи», – сказал Осимхен.

  • В этом сезоне Осимхен провел 18 матчей в Лиге 1, забил десять голов и отдал четыре ассиста.
  • Рыночная стоимость форварда – 30 миллионов евро.

Источник: Complete Sports
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Спартак Лилль Барселона Осимхен Виктор
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