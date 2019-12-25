Киммих – лучший в Бундеслиге в 2019 году по созданным голевым моментам; Санчо – лучший по обводкам

В 2019 году в чемпионате Германии больше всех голевых моментов создал защитник «Баварии» Йозуа Киммих (85). Его партнеры Роберт Левандовски и Томас Мюллер, в свою очередь, забили больше всех голов и отдали больше всех результативных пасов соответственно.

По количеству обводок лучшим стал игрок дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо (114). Он также лидирует по числу точных пасов в финальной трети поля (644).

По количеству сейвов лидирует вратарь «Фрайбурга» Оливер Бауманн (118), а чаще всего фолили на Максе Арнольде (82).