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    Киммих – лучший в Бундеслиге в 2019 году по созданным голевым моментам; Санчо – лучший по обводкам

    В 2019 году в чемпионате Германии больше всех голевых моментов создал защитник «Баварии» Йозуа Киммих (85). Его партнеры Роберт Левандовски и Томас Мюллер, в свою очередь, забили больше всех голов и отдали больше всех результативных пасов соответственно.

    По количеству обводок лучшим стал игрок дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо (114). Он также лидирует по числу точных пасов в финальной трети поля (644).

    По количеству сейвов лидирует вратарь «Фрайбурга» Оливер Бауманн (118), а чаще всего фолили на Максе Арнольде (82).

    • Бундеслига выйдет из новогоднего отпуска во второй половине января.
    • Лидирует в чемпионате «Лейпциг».
    • В зоне прямого вылета идут «Вердер» и «Падерборн».

    Источник: Squawka Football

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