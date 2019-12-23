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Журналист Фьорино: «ПСЖ» обменяет Паредеса на Джана

23 декабря 2019, 18:58
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Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес близок к переезду в Турин, утверждает журналист Eleven Sports Лука Фьорино.

25-летний аргентинец может стать частью сделки между «ПСЖ» и «Ювентусом». Туринцы арендуют Паредеса до конца нынешнего сезона, а в парижский клуб перейдет хавбек «Юве» Эмре Джан. В контракте Паредеса будет прописана опция выкупа.

  • «ПСЖ» купил Паредеса у «Зенита» за 40 миллионов евро в январе.
  • В этом сезоне он провел 11 матче в Лиге 1, отметился одной результативной передачей.

Источник: твиттер Луки Фьорино

Журналист Eleven Sports. Аудитория в твиттере - 3,7 тысячи подписчиков.

Италия. Серия А Франция. Лига 1 ПСЖ Ювентус Джан Эмре Паредес Леандро
Комментарии (2)
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Proker
1577122228
Заберите пожалуйста матюди тоже я вас умоляю
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Dizayner
1577123708
верните им матьюиди тоже, а то полено всю игру портит
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