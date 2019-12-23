Журналист Фьорино: «ПСЖ» обменяет Паредеса на Джана

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес близок к переезду в Турин, утверждает журналист Eleven Sports Лука Фьорино.

25-летний аргентинец может стать частью сделки между «ПСЖ» и «Ювентусом». Туринцы арендуют Паредеса до конца нынешнего сезона, а в парижский клуб перейдет хавбек «Юве» Эмре Джан. В контракте Паредеса будет прописана опция выкупа.