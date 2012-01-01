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    Журналист Фьорино: «ПСЖ» обменяет Паредеса на Джана

    Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес близок к переезду в Турин, утверждает журналист Eleven Sports Лука Фьорино.

    25-летний аргентинец может стать частью сделки между «ПСЖ» и «Ювентусом». Туринцы арендуют Паредеса до конца нынешнего сезона, а в парижский клуб перейдет хавбек «Юве» Эмре Джан. В контракте Паредеса будет прописана опция выкупа.

    • «ПСЖ» купил Паредеса у «Зенита» за 40 миллионов евро в январе.
    • В этом сезоне он провел 11 матче в Лиге 1, отметился одной результативной передачей.

    Источник: твиттер Луки Фьорино

    Журналист Eleven Sports. Аудитория в твиттере - 3,7 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +150

      Proker 3 минуты назад

      Заберите пожалуйста матюди тоже я вас умоляю

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      Рейтинг: +7262

      sssrspartak 53 минуты назад

      прочитал обменяют паредеса на джано!аж обрадовался,что наконец то зеркального нашего забирают!

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