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  • Анчелотти: «Хочу вывести «Эвертон» в топ АПЛ. Постараюсь поставить атакующий футбол»

Анчелотти: «Хочу вывести «Эвертон» в топ АПЛ. Постараюсь поставить атакующий футбол»

23 декабря 2019, 13:30

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти дал комментарий по случаю назначения. В текущем месяце итальянца уволили из «Наполи».

«Мне нравится тренировать, управлять. Я действительно увлечен работой. «Эвертон» – фантастический клуб, я бы хотел вывести его в топ АПЛ. Болельщики хотят видеть атакующий хороший футбол. Я постараюсь поставить его в команде.

Самые большие аргументы, которые заставили меня подписать контракт, – амбиции «Эвертона», его история, традиции, атмосфера, создаваемая фанатами. Мы хотим биться», – сказал Анчелотти.

Анчелотти – великий, но больше не топ-тренер

Источник: твиттер «Эвертона»
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Эвертон Анчелотти Карло
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