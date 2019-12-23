Анчелотти: «Хочу вывести «Эвертон» в топ АПЛ. Постараюсь поставить атакующий футбол»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти дал комментарий по случаю назначения. В текущем месяце итальянца уволили из «Наполи».

«Мне нравится тренировать, управлять. Я действительно увлечен работой. «Эвертон» – фантастический клуб, я бы хотел вывести его в топ АПЛ. Болельщики хотят видеть атакующий хороший футбол. Я постараюсь поставить его в команде.

Самые большие аргументы, которые заставили меня подписать контракт, – амбиции «Эвертона», его история, традиции, атмосфера, создаваемая фанатами. Мы хотим биться», – сказал Анчелотти.

Анчелотти – великий, но больше не топ-тренер