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    Серия А. СПАЛ на выезде одержал волевую победу над «Торино»

    В заключительном матче субботней программы 17-го тура Серии А «Торино» принимал на своем поле СПАЛ.

    Встреча завершилась волевой победой гостей – 2:1. Голом в составе «Торино» отметился полузащитник Томас Ринкон. У СПАЛа отличились Габриэль Стрефецца и Андреа Петанья.

    Благодаря этому результату СПАЛ покинул последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата Италии, переместившись на 19-е место. «Торино» остался десятым.

    Чемпионат Италии. Серия А. 17-й тур

    Торино – СПАЛ – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Ринкон, 4; 1:1 – Стрефецца, 42; 1:2 – Петанья, 81.

    Удаление: Бремер, 56 – нет.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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