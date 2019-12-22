Серия А. СПАЛ на выезде одержал волевую победу над «Торино»

В заключительном матче субботней программы 17-го тура Серии А «Торино» принимал на своем поле СПАЛ.

Встреча завершилась волевой победой гостей – 2:1. Голом в составе «Торино» отметился полузащитник Томас Ринкон. У СПАЛа отличились Габриэль Стрефецца и Андреа Петанья.

Благодаря этому результату СПАЛ покинул последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата Италии, переместившись на 19-е место. «Торино» остался десятым.

Чемпионат Италии. Серия А. 17-й тур

Торино – СПАЛ – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Ринкон, 4; 1:1 – Стрефецца, 42; 1:2 – Петанья, 81.

Удаление: Бремер, 56 – нет.

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