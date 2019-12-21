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  • Бундеслига. «Бавария» обыграла «Вольфсбург», «Лейпциг» одержал волевую победу над «Аугсбургом» и остался лидером и другие результаты

Бундеслига. «Бавария» обыграла «Вольфсбург», «Лейпциг» одержал волевую победу над «Аугсбургом» и остался лидером и другие результаты

21 декабря 2019, 19:33
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«Бавария» в очередном туре чемпионата Германии справилась с «Вольфсбургом». Все голы были забиты во втором тайме.

«Лейпциг» продолжает лидировать в турнире. Участник плей-офф Лиги чемпионов одержал волевую победу над «Аугсбургом».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 17-й тур

Лейпциг – Аусгбург – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Нидерлехнер, 8; 1:1 – Лаймер, 68; 2:1 – Шик, 80; 3:1 – Поульсен, 90.

Шальке – Фрайбург – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Суат, 26; 1:1 – Петерсен, 54 (с пенальти); 1:2 – Грифо, 67 (с пенальти); 2:2 – Кутуджу, 80.

Бавария – Вольфсбург – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Зиркзее, 85; 2:0 – Гнабри, 89.

Кельн – Вердер – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Кордоба, 39.

Майнц – Байер – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Аларио, 90+3.

Удаления: нет – Венделл, 71 (вторая ж.к.).

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Турнирная таблица Бундеслиги

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Бавария РБ Лейпциг Аугсбург Шальке-04 Фрайбург Вольфсбург Кельн Вердер Майнц Байер
Комментарии (2)
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zigbert
1577104976
Лейпциг достойный кандидат на чемпионский титул в Бундеслиге.
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