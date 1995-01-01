Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

    Бундеслига. «Бавария» обыграла «Вольфсбург», «Лейпциг» одержал волевую победу над «Аугсбургом» и остался лидером и другие результаты

    «Бавария» в очередном туре чемпионата Германии справилась с «Вольфсбургом». Все голы были забиты во втором тайме.

    «Лейпциг» продолжает лидировать в турнире. Участник плей-офф Лиги чемпионов одержал волевую победу над «Аугсбургом».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 17-й тур

    Лейпциг – Аусгбург – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Нидерлехнер, 8; 1:1 – Лаймер, 68; 2:1 – Шик, 80; 3:1 – Поульсен, 90.

    Шальке – Фрайбург – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Суат, 26; 1:1 – Петерсен, 54 (с пенальти); 1:2 – Грифо, 67 (с пенальти); 2:2 – Кутуджу, 80.

    Бавария – Вольфсбург – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Зиркзее, 85; 2:0 – Гнабри, 89.

    Кельн – Вердер – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Кордоба, 39.

    Майнц – Байер – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Аларио, 90+3.

    Удаления: нет – Венделл, 71 (вторая ж.к.).

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:33
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16131

      DVOK68 33 минуты назад

      Надеюсь что чемпионат выиграет не Бавария.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2670

      m40 > DVOK68 19 минут назад

      Вот так же она и выиграет и чемпионство как сегодня. Вроде так себе играла, что сегодня, что с Хоффенхаймом в прошлой игре. При Фергюссоне МЮ также играл и взял пару лишних чемпионств. А в Германии хочется уже нового чемпиона, хоть Мёнхенгладбах, хоть Лейпциг, но гегемония Баварии конечно уже надоела

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16131

      DVOK68 > m40 1 минуту назад

      Да.Именно так.
      Вы правильно поняли.Мне лично Бавария не сделала ничего плохого)
      Но бессменные чемпионства их-достали.И всё ж хочу верить что в мае бундеслигу выиграет другой клуб.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74857
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru