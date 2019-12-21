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  • Форвард «Аугсбурга» Нидерлехнер в последних шести матчах Бундеслиги забил четыре гола и сделал столько же ассистов

Форвард «Аугсбурга» Нидерлехнер в последних шести матчах Бундеслиги забил четыре гола и сделал столько же ассистов

21 декабря 2019, 18:28

В эти минуты проходит матч 17-го тура Бундеслиги между «Лейпцигом» и «Аугсбургом». Счет открыл нападающий гостей Флориан Нидерлехнер.

Футболист в последних шести матчах Бундеслиги забил четыре гола и отдал столько же результативных пасов – восемь очков по системе «гол+пас». Например, во встрече против «Хоффенхайма» Нидерлехнер сделал ассистентский хет-трик.

  • 29-летний Нидерлехнер стоит на рынке 5 миллионов евро.
  • Всю карьеру форвард проводит в Германии.
  • «Аугсбург» в таблице идет десятым.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Аугсбург Нидерлехнер Флориан
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