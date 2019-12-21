Форвард «Аугсбурга» Нидерлехнер в последних шести матчах Бундеслиги забил четыре гола и сделал столько же ассистов

В эти минуты проходит матч 17-го тура Бундеслиги между «Лейпцигом» и «Аугсбургом». Счет открыл нападающий гостей Флориан Нидерлехнер.
Футболист в последних шести матчах Бундеслиги забил четыре гола и отдал столько же результативных пасов – восемь очков по системе «гол+пас». Например, во встрече против «Хоффенхайма» Нидерлехнер сделал ассистентский хет-трик.
- 29-летний Нидерлехнер стоит на рынке 5 миллионов евро.
- Всю карьеру форвард проводит в Германии.
- «Аугсбург» в таблице идет десятым.
Источник: Бомбардир.ру