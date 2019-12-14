«Майнц» – «Боруссия»: Санчо в последних пяти матчах забил шесть голов и сделал три ассиста

В 17:30 по Москве начнется матч 15-го тура Бундеслиги между «Майнцем» и дортмундской «Боруссией». У гостей результативно проводит последние пять встреч полузащитник Джейдон Санчо.

В них футболист отметился шестью голами и отдал три результативные передачи. Последний раз Санчо уходил в клубном матче с поля без гола 9 ноября (против «Баварии», 0:4).