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  • «Майнц» – «Боруссия»: Санчо в последних пяти матчах забил шесть голов и сделал три ассиста

«Майнц» – «Боруссия»: Санчо в последних пяти матчах забил шесть голов и сделал три ассиста

14 декабря 2019, 14:30

В 17:30 по Москве начнется матч 15-го тура Бундеслиги между «Майнцем» и дортмундской «Боруссией». У гостей результативно проводит последние пять встреч полузащитник Джейдон Санчо.

В них футболист отметился шестью голами и отдал три результативные передачи. Последний раз Санчо уходил в клубном матче с поля без гола 9 ноября (против «Баварии», 0:4).

  • Санчо стоит на рынке 100 миллионов евро.
  • В частности, 19-летним игроком интересуется «Манчестер Юнайтед».
  • «Боруссия» в Бундеслиге идет третьей.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Майнц Боруссия Д Санчо Джейдон
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