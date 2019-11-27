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Фелиш выиграл награду Golden Boy

27 ноября 2019, 16:05
5

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш стал обладателем награды Golden Boy-2019 как лучший молодой игрок Европы.

20-летний португальский форвард набрал 332 голоса. На втором месте – хавбек «Боруссии» Дортмунд Джейдон Санчо (175 голосов), на третьем – полузащитник «Байера» Кай Хаверц (75 голосов), сообщает Tuttosport.

В прошлом году обладателем награды стал защитник «Аякса» Матейс де Лигт. В текущем голосовании голландец занял пятое место (71 голос).

  • Фелиш перешел в «Атлетико» летом из «Бенфики» за 126 миллионов евро.
  • В текущем этом сезоне нападающий провел 13 матчей, забил три гола отдал ассист.
  • Португалец получит награду 16 декабря на торжественной церемонии в Турине.

Фати, Гендузи, Маунт, Дзаньоло, Хаверц – в шорт-листе Golden Boy-2019

Источник: Tuttosport
Испания. Примера Атлетико Хаверц Кай Санчо Джейдон Феликс Жоау
Комментарии (5)
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Dark_Soul
1574860554
Санчо покруче будет
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dinar7777dinar
1574862678
заслуженно
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Cules2013
1574874249
ожидаемо
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OBOLEV
1574920133
Достойная тройка ) Почему то думал что Санчо получит. Так как он более медийный что ли
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