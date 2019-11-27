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    Фелиш выиграл награду Golden Boy

    Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш стал обладателем награды Golden Boy-2019 как лучший молодой игрок Европы.

    20-летний португальский форвард набрал 332 голоса. На втором месте – хавбек «Боруссии» Дортмунд Джейдон Санчо (175 голосов), на третьем – полузащитник «Байера» Кай Хаверц (75 голосов), сообщает Tuttosport.

    В прошлом году обладателем награды стал защитник «Аякса» Матейс де Лигт. В текущем голосовании голландец занял пятое место (71 голос).

    • Фелиш перешел в «Атлетико» летом из «Бенфики» за 126 миллионов евро.
    • В текущем этом сезоне нападающий провел 13 матчей, забил три гола отдал ассист.
    • Португалец получит награду 16 декабря на торжественной церемонии в Турине.

    Фати, Гендузи, Маунт, Дзаньоло, Хаверц – в шорт-листе Golden Boy-2019

    Источник: Tuttosport

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    Сегодня, 16:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +72

      Dark_Soul 1 минуту назад

      Санчо покруче будет

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