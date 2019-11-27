Фелиш выиграл награду Golden Boy

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш стал обладателем награды Golden Boy-2019 как лучший молодой игрок Европы.

20-летний португальский форвард набрал 332 голоса. На втором месте – хавбек «Боруссии» Дортмунд Джейдон Санчо (175 голосов), на третьем – полузащитник «Байера» Кай Хаверц (75 голосов), сообщает Tuttosport.

В прошлом году обладателем награды стал защитник «Аякса» Матейс де Лигт. В текущем голосовании голландец занял пятое место (71 голос).

Фелиш перешел в «Атлетико» летом из «Бенфики» за 126 миллионов евро.

В текущем этом сезоне нападающий провел 13 матчей, забил три гола отдал ассист.

Португалец получит награду 16 декабря на торжественной церемонии в Турине.

Фати, Гендузи, Маунт, Дзаньоло, Хаверц – в шорт-листе Golden Boy-2019