Прилетевшая из Казани семья Нигматуллина купила на матч «Локомотив» – «Ювентус» фальшивые билеты

Часть болельщиков пришла на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом» (1:2) с фальшивыми билетами. В частности, от мошенников пострадала семья бывшего вратаря сборной России Руслана Нигматуллина.

«Брат с сыновьями прилетел из Казани на «Ювентус», а билеты оказались фальшивыми», – сообщил Нигматуллин в твиттере.

«Локомотив» заверил, что был готов к мошенничеству с билетами по отношению к фанатам.

Болельщик из Кемерово заплатил за путешествие с семьей в Москву 360 тысяч рублей, но имел на руках фальшивые билеты.

На матч не могли попасть итальянцы с личными приглашениями вице-президента УЕФА.

Ну что ж такое. «Локомотиву» жутко не повезло, «Юве» не заслужил победу