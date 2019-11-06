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  • Прилетевшая из Казани семья Нигматуллина купила на матч «Локомотив» – «Ювентус» фальшивые билеты

Прилетевшая из Казани семья Нигматуллина купила на матч «Локомотив» – «Ювентус» фальшивые билеты

6 ноября 2019, 23:58
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Часть болельщиков пришла на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом» (1:2) с фальшивыми билетами. В частности, от мошенников пострадала семья бывшего вратаря сборной России Руслана Нигматуллина.

«Брат с сыновьями прилетел из Казани на «Ювентус», а билеты оказались фальшивыми», – сообщил Нигматуллин в твиттере.

Ну что ж такое. «Локомотиву» жутко не повезло, «Юве» не заслужил победу

Источник: твиттер Руслана Нигматуллина
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Локомотив Ювентус Нигматуллин Руслан
Комментарии (4)
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vladimir-7
1573107375
Где же они покупали билеты, в подворотне что ли?
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paracetamol
1573109366
Москва не дремлет и слезам не верит.
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