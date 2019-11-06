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    Прилетевшая из Казани семья Нигматуллина купила на матч «Локомотив» – «Ювентус» фальшивые билеты

    Часть болельщиков пришла на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом» (1:2) с фальшивыми билетами. В частности, от мошенников пострадала семья бывшего вратаря сборной России Руслана Нигматуллина.

    «Брат с сыновьями прилетел из Казани на «Ювентус», а билеты оказались фальшивыми», – сообщил Нигматуллин в твиттере.

    Ну что ж такое. «Локомотиву» жутко не повезло, «Юве» не заслужил победу

    Источник: твиттер Руслана Нигматуллина

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    06.11.2019 23:58
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