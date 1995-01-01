На матч «Локомотив» – «Ювентус» полтора часа не пускали людей с личным приглашением от вице-президента УЕФА

Вице-президент уефа на черкизоне не канает)))
Была бы малява от Палыча, приняли бы по высшему классу в вип ложе с икрой и водочкой)))
Два гостя из Италии должны были попасть на игру четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Ювентус» (1:2) по личным приглашениям вице-президента УЕФА Микеле Увы, однако вплоть до второго тайма стюарды «РЖД Арены» не пускали итальянцев на стадион.
«Аристиде Галлиано – сын Джовани Галлиано – известного итальянского спортивного функционера и хорошего друга вице-президента УЕФА Микеле Увы.
Специально для Аристеде Микеле отправил два ВИП приглашения на матч «Локо» с «Ювентусом». Обещал отличный прием и крутую Pre-party перед игрой. И не обманул – вечеринка получилась на славу.
Охрана стадиона более часа отказывалась пропускать итальянских гостей, заявляя, что не понимают английский и что если у них реально приглашения, то их надо было оформлять заранее. Копии писем от УЕФА не помогли ибо не положено. Представителей «Локо» охрана тоже звать отказывалась.
Лишь в перерыве матча парочке удалось дозвониться до представителей УЕФА, которые и помогли гостям пройти на стадион. Велком ту Раша», – информирует телеграм-канал «Мутко против».
- «Ювентус» по итогам игры вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
- «Локомотив» в группе идет третьим.
- Несколько десятков фанатов пришли на матч с купленными фальшивыми билетами.