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    На матч «Локомотив» – «Ювентус» полтора часа не пускали людей с личным приглашением от вице-президента УЕФА

    Два гостя из Италии должны были попасть на игру четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив»«Ювентус» (1:2) по личным приглашениям вице-президента УЕФА Микеле Увы, однако вплоть до второго тайма стюарды «РЖД Арены» не пускали итальянцев на стадион.

    «Аристиде Галлиано – сын Джовани Галлиано – известного итальянского спортивного функционера и хорошего друга вице-президента УЕФА Микеле Увы.

    Специально для Аристеде Микеле отправил два ВИП приглашения на матч «Локо» с «Ювентусом». Обещал отличный прием и крутую Pre-party перед игрой. И не обманул – вечеринка получилась на славу.

    Охрана стадиона более часа отказывалась пропускать итальянских гостей, заявляя, что не понимают английский и что если у них реально приглашения, то их надо было оформлять заранее. Копии писем от УЕФА не помогли ибо не положено. Представителей «Локо» охрана тоже звать отказывалась.

    Лишь в перерыве матча парочке удалось дозвониться до представителей УЕФА, которые и помогли гостям пройти на стадион. Велком ту Раша», – информирует телеграм-канал «Мутко против».

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 23:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1888

      Борат 6 минут назад

      Вице-президент уефа на черкизоне не канает)))
      Была бы малява от Палыча, приняли бы по высшему классу в вип ложе с икрой и водочкой)))

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      Рейтинг: +4041

      paracetamol 12 минут назад

      Пусть по телеку смотрят.

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