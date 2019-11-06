На матч «Локомотив» – «Ювентус» полтора часа не пускали людей с личным приглашением от вице-президента УЕФА

Два гостя из Италии должны были попасть на игру четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Ювентус» (1:2) по личным приглашениям вице-президента УЕФА Микеле Увы, однако вплоть до второго тайма стюарды «РЖД Арены» не пускали итальянцев на стадион.

«Аристиде Галлиано – сын Джовани Галлиано – известного итальянского спортивного функционера и хорошего друга вице-президента УЕФА Микеле Увы.

Специально для Аристеде Микеле отправил два ВИП приглашения на матч «Локо» с «Ювентусом». Обещал отличный прием и крутую Pre-party перед игрой. И не обманул – вечеринка получилась на славу.

Охрана стадиона более часа отказывалась пропускать итальянских гостей, заявляя, что не понимают английский и что если у них реально приглашения, то их надо было оформлять заранее. Копии писем от УЕФА не помогли ибо не положено. Представителей «Локо» охрана тоже звать отказывалась.

Лишь в перерыве матча парочке удалось дозвониться до представителей УЕФА, которые и помогли гостям пройти на стадион. Велком ту Раша», – информирует телеграм-канал «Мутко против».