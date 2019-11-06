Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • На матч «Локомотив» – «Ювентус» полтора часа не пускали людей с личным приглашением от вице-президента УЕФА

На матч «Локомотив» – «Ювентус» полтора часа не пускали людей с личным приглашением от вице-президента УЕФА

6 ноября 2019, 23:28
7

Два гостя из Италии должны были попасть на игру четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив»«Ювентус» (1:2) по личным приглашениям вице-президента УЕФА Микеле Увы, однако вплоть до второго тайма стюарды «РЖД Арены» не пускали итальянцев на стадион.

«Аристиде Галлиано – сын Джовани Галлиано – известного итальянского спортивного функционера и хорошего друга вице-президента УЕФА Микеле Увы.

Специально для Аристеде Микеле отправил два ВИП приглашения на матч «Локо» с «Ювентусом». Обещал отличный прием и крутую Pre-party перед игрой. И не обманул – вечеринка получилась на славу.

Охрана стадиона более часа отказывалась пропускать итальянских гостей, заявляя, что не понимают английский и что если у них реально приглашения, то их надо было оформлять заранее. Копии писем от УЕФА не помогли ибо не положено. Представителей «Локо» охрана тоже звать отказывалась.

Лишь в перерыве матча парочке удалось дозвониться до представителей УЕФА, которые и помогли гостям пройти на стадион. Велком ту Раша», – информирует телеграм-канал «Мутко против».

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Локомотив Ювентус
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1573072994
Пусть по телеку смотрят.
Ответить
Russia 2010
1573073884
Тут тебе не Италия. Да и сами виноваты, кто то тоже придёт с копией билета, и будет требовать чтобы его пропустили, смех!!! )))
Ответить
kliker
1573095012
Что-то комменты весёленькие, все как детки радуются, что итальяшки не попали на стадион. А там ещё таких же обычных зрителей тьма была. Надо бы закрыть стадион для зрителей и продажи билетов, может тогда наведут к себя порядок. Куча народу мимо пролетела, а Локо не при чем?
Ответить
vladimir-7
1573109305
Почему не написали основную причину, из-за которой их не пускали на стадион? Что--то здесь не так, может быть после вечеринки они были сильно под градусом и еле стояли на ногах.
Ответить
Igreks
1573116855
ахахаха ржунемагу велком ту раша)))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+