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  • В Италии планируют ввести антитеррористические устройства для борьбы с расизмом

В Италии планируют ввести антитеррористические устройства для борьбы с расизмом

25 октября 2019, 10:49
9

Президент футбольной ассоциации Италии Габриэле Гравина рассказал, что Серия А может использовать специальное антитеррористическое оборудование для определения расистов на трибунах.

«Речь идет об устройствах, которые определяют источник звука. Они могут определить людей, которые что-то выкрикивают. Также с их помощью можно найти человека, который запускал пиротехнику. Даже отдельный голос человека можно определить.

Мы планируем ввести эти средства для борьбы с людьми, которые вредят итальянскому футболу. Необходимо находить расистов и наказывать. Наши правила предполагают жесткое наказание, но иногда мы не можем найти нарушителей», – заявил чиновник.

  • Накануне «Рома» принесла извинения «Сампдории» за расистские проявления фанатов.
  • Вчера перед матчем Лиги Европы тиффози «Лацио» демонстрировали фашистское приветствие во время выезда в Шотландию.

Источник: La Repubblica
Италия. Серия А
Комментарии (9)
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BAIv
1571990165
Нашли работу доходную и не пыльную
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AHTUNGBOL
1571991790
А у нас зато пивас...
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Старикан
1571993671
Ну раз отдельный голос человека можно определить, то это будет банальной прослушкой...
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Иван_Невский
1571994157
скоро начнут сажать за неправильный взгляд, поворот головы, и мысли.... ну раз за лайки уже сажают...
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general.lizyukov
1571994647
Т.е., теперь опасно будет произнести слово "черный"? ))) Или обезьяна? И ещё много простых слов.
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Томик
1571999620
Всё идёт к тому, что мячи у негров нельзя будет отбирать.
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Старикан
1572006923
Я бы в перерывах между таймами на стадионе показывал бы фрагменты из "Брат-2"...
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