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    В Италии планируют ввести антитеррористические устройства для борьбы с расизмом

    Президент футбольной ассоциации Италии Габриэле Гравина рассказал, что Серия А может использовать специальное антитеррористическое оборудование для определения расистов на трибунах.

    «Речь идет об устройствах, которые определяют источник звука. Они могут определить людей, которые что-то выкрикивают. Также с их помощью можно найти человека, который запускал пиротехнику. Даже отдельный голос человека можно определить.

    Мы планируем ввести эти средства для борьбы с людьми, которые вредят итальянскому футболу. Необходимо находить расистов и наказывать. Наши правила предполагают жесткое наказание, но иногда мы не можем найти нарушителей», – заявил чиновник.

    • Накануне «Рома» принесла извинения «Сампдории» за расистские проявления фанатов.
    • Вчера перед матчем Лиги Европы тиффози «Лацио» демонстрировали фашистское приветствие во время выезда в Шотландию.

    Источник: La Repubblica

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    Сегодня, 10:49
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7190

      silver29 11 минут назад

      А как связаны антитеррористические мероприятия и борьба с расизмом ? Это же не одно и то же. Кстати как во время матча из общей какофонии звуков собираются извлекать отдельные реплики с трибун, по губам ?

      0
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      Рейтинг: +1540

      general.lizyukov 30 минут назад

      Т.е., теперь опасно будет произнести слово "черный"? ))) Или обезьяна? И ещё много простых слов.

      0
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      Рейтинг: +1788

      Иван_Невский 38 минут назад

      скоро начнут сажать за неправильный взгляд, поворот головы, и мысли....
      ну раз за лайки уже сажают...

      0
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      Рейтинг: +5289

      Старикан 46 минут назад

      Ну раз отдельный голос человека можно определить, то это будет банальной прослушкой...

      1
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      Рейтинг: +924

      AHTUNGBOL 1 час назад

      А у нас зато пивас...

      0
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      Рейтинг: +2921

      BAIv 1 час назад

      Нашли работу доходную и не пыльную

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