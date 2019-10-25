В Италии планируют ввести антитеррористические устройства для борьбы с расизмом

Президент футбольной ассоциации Италии Габриэле Гравина рассказал, что Серия А может использовать специальное антитеррористическое оборудование для определения расистов на трибунах.

«Речь идет об устройствах, которые определяют источник звука. Они могут определить людей, которые что-то выкрикивают. Также с их помощью можно найти человека, который запускал пиротехнику. Даже отдельный голос человека можно определить.

Мы планируем ввести эти средства для борьбы с людьми, которые вредят итальянскому футболу. Необходимо находить расистов и наказывать. Наши правила предполагают жесткое наказание, но иногда мы не можем найти нарушителей», – заявил чиновник.