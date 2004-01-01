Экс-тренер молодежки ЦСКА Гришин: «В Хабаровске мы с Евсеевым даже не подпускали Гогуа к основе»

Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал игру защитника армейцев Седрика Гогуа.

— К Гогуа, которого заменили еще в перерыве, вновь возникают серьезные вопросы?

— Когда мы с Евсеевым работали в «СКА-Хабаровск» в ФНЛ, то даже не подпускали Гогуа к основе. А здесь, получается, его купили у «Тамбова» после того, как он дважды забил после стандартов. И только за это брать защитника?! Странно. За какие заслуги?

Какое-то опрометчивое решение ЦСКА. Другого объяснения у меня просто нет. Ведь он уже не в первый раз играет довольно слабо. Видимо, просто у Гончаренко нет выбора, в том числе и в защитной линии.

— А почему вы не подпускали Гогуа к основе?

— Он тренировался, но не играл. Были более сильные кандидатуры. Наверное, Евсеев разбирается в футболе и не просто так не ставил Гогуа в состав. Значит, он защитник не того уровня.

Агент Селюк может сколько угодно говорить про перспективы ивуарийца, про то, что они его потом продадут в Англию. Но по мне, это какое-то недоразумение! – заявил Гришин.