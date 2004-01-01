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    Экс-тренер молодежки ЦСКА Гришин: «В Хабаровске мы с Евсеевым даже не подпускали Гогуа к основе»

    Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал игру защитника армейцев Седрика Гогуа.

    — К Гогуа, которого заменили еще в перерыве, вновь возникают серьезные вопросы?

    — Когда мы с Евсеевым работали в «СКА-Хабаровск» в ФНЛ, то даже не подпускали Гогуа к основе. А здесь, получается, его купили у «Тамбова» после того, как он дважды забил после стандартов. И только за это брать защитника?! Странно. За какие заслуги?

    Какое-то опрометчивое решение ЦСКА. Другого объяснения у меня просто нет. Ведь он уже не в первый раз играет довольно слабо. Видимо, просто у Гончаренко нет выбора, в том числе и в защитной линии.

    — А почему вы не подпускали Гогуа к основе?

    — Он тренировался, но не играл. Были более сильные кандидатуры. Наверное, Евсеев разбирается в футболе и не просто так не ставил Гогуа в состав. Значит, он защитник не того уровня.

    Агент Селюк может сколько угодно говорить про перспективы ивуарийца, про то, что они его потом продадут в Англию. Но по мне, это какое-то недоразумение! – заявил Гришин.

    • В воскресенье ЦСКА проиграл «Ростову» (1:3). Гогуа был заменен в перерыве.
    • Дмитрий Селюк, представляющий интересы Гогуа, утверждал, что ивуариец «будет одним из лучших защитников не только в России, но и в Европе».
    • ЦСКА купил Гогуа у «Тамбова» за 400 тысяч евро.
    • 25-летний футболист подписал контракт на четыре года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +45

      Valeron2790 26 минут назад

      Серюк знатный ********, лишь бы гавно своё протолкнуть, а кто не его - обосрать! Подлый агентишка.

      0
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      Рейтинг: +5229

      Агасфер 55 минут назад

      Мы же люди,а не звери,и в Михалыча мы верим!
      Верим в Ваню Облякова и в Фернандеса такого...
      верим,что на свете этом нет ахметистей Ахмета,
      что нет лучше изначально,чем наш форвард Федя Чалов...
      Словом,нету ни фуа,кроме Вити с ГогуА!
      Безразлично смотрит Гинер это порно-видно вымер...

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      Рейтинг: +863

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Темнокожий Васин..))

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