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    Селюк: «Гогуа будет одним из лучших защитников не только в России, но и в Европе»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника Седрика Гогуа, прокомментировал дебют ивуарийца за ЦСКА. В матче против тульского «Арсенала» игрок забил гол, который стал победным для армейцев.

    «Не сомневался в удачном старте Седрика. Я всегда говорил, что он футболист с большой буквы. Увидите, Гогуа будет одним из лучших защитников не только в России, но и в Европе.

    Спасибо Гинеру, Бабаеву и Дюкову. Несмотря на всю критику и ушат помоев, которые выливались на Гогуа, армейский клуб показал себя как независимая сторона, хорошо разбирающаяся в футболе. Отдельная благодарность Гончаренко, который понял, что за футболист к нему попал, и буквально через тренировку выпустил Седрика на игру, в которой он забил победный мяч.

    Уверен, что ЦСКА не только не прогадал, но и заработает на нем большие деньги», — сказал Селюк.

    • ЦСКА купил Гогуа у «Тамбова» за 400 тысяч евро.
    • 25-летний футболист подписал контракт на четыре года.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 01:42
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +963

      Tsigan 1 минуту назад

      Селюк всегда пихает качественный товар и видимо сейчас тоже не лукавит восхваляя своего клиента.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4203

      серега кашин 8 минут назад

      как всегда хвалит своих негров

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