Селюк: «Гогуа будет одним из лучших защитников не только в России, но и в Европе»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника Седрика Гогуа, прокомментировал дебют ивуарийца за ЦСКА. В матче против тульского «Арсенала» игрок забил гол, который стал победным для армейцев.

«Не сомневался в удачном старте Седрика. Я всегда говорил, что он футболист с большой буквы. Увидите, Гогуа будет одним из лучших защитников не только в России, но и в Европе.

Спасибо Гинеру, Бабаеву и Дюкову. Несмотря на всю критику и ушат помоев, которые выливались на Гогуа, армейский клуб показал себя как независимая сторона, хорошо разбирающаяся в футболе. Отдельная благодарность Гончаренко, который понял, что за футболист к нему попал, и буквально через тренировку выпустил Седрика на игру, в которой он забил победный мяч.

Уверен, что ЦСКА не только не прогадал, но и заработает на нем большие деньги», — сказал Селюк.