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    РПЛ. «Зенит» на выезде обыграл «Урал» и вышел на первое место

    Встреча 12-го тура чемпионата России «Урал»«Зенит» закончилась со счетом 1:3.

    Голы на счету защитника Бранислава Ивановича, хавбека Магомеда Оздоева и нападающего Сердара Азмуна. Форвард Артем Дзюба ассистировал Ивановичу и набрал 11 очков по системе «гол+пас» (5+6).

    Полузащитник Олег Шатов отметился голом в свои ворота. Экс-полузащитник «Урал» вышел на поле на 14-й минуте, сменив травмированного Эмануэля Мамману.

    Команда Сергея Семака набрала 26 очков и возглавила турнирную таблицу.

    Россия. Премьер-лига. 12-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Иванович, 3; 0:2 – Оздоев, 27; 1:2 – Шатов (в свои ворота), 58; 1:3 – Азмун, 63.

    Урал: Баклов, Кулаков, Поляков, Хароян, Меркулов, Димитров (Ильин, 51), Аугустыняк, Емельянов (Егорычев, 55), Эль Кабир (Насыров, 89), Бикфалви, Погребняк.

    Зенит: Кержаков, Осорио, Иванович, Дуглас, Караваев, Маммана (Шатов, 14), Оздоев, Дриусси, Жирков (Ерохин, 65), Азмун (Мак, 83), Дзюба.

    Предупреждения: нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:21
    Комментарии43
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      Рейтинг: +1515

      Фан666 5 минут назад

      Банальная победа

      0
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      Рейтинг: +33242

      portero 26 минут назад

      с победой Зенит!
      но второй тайм совсем неочень, хорошо Урал не попадал в створ

      1
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      Рейтинг: +968

      ААМ 27 минут назад

      Главное не лидерство в ЧР, а бесспорное лидерство по автоголам в ЧР (целых три!!!)

      0
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      Рейтинг: +325

      S.K.V. 27 минут назад

      Зенит с заслуженной победой!!! Дзюба молодец играет по взрослому.

      2
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      Рейтинг: +1515

      Фан666 > S.K.V. 6 минут назад

      У него уж пенсия скоро

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Пельш 1 36 минут назад

      Урал красавцы! И сами играют и другим дают! Правильно говорят, что Урал самая весёлая команда в РПЛ, в каждой игре меньше 3 мячей не забивается!

      2
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      Рейтинг: +127

      alarm 38 минут назад

      позор хрякам 12 место!

      0
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      Рейтинг: +1435

      Валерий1965 46 минут назад

      Очередной раз порадовал Дзюба... Зенит с победой!! Урал очень достойно выглядел! Удачи ему!)

      7
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      Рейтинг: +1895

      knikos > Валерий1965 42 минуты назад

      Да , Дзюба сегодня сыграл скорее , как распасовщик. Видит он поле прекрасно , пасы выдавал классные , вот только один пас только был использован , к сожалению. Так же и за сборную , Артём !

      1
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      Рейтинг: +915

      Киркинитидец 47 минут назад

      а кони против...

      0
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      Рейтинг: +1314

      Alekxei Z. 47 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Господа с урала и поближе , вы можете обьяснить такой факт, что сильный середняк вот уже 6-ть лет не может забить одному фавориту , а у другого за 17 матчей взял лишь 2 очка ???? Что это ???
      Если учесть , что клуб Урал был замешан почти во всех скандалах с договорниками ( даже в товарниках ) , вас это ни на какие мысли не наводит ?
      Я понимаю мы живём в стране , где святого мало, где если надо белое всегда чёрным становится, но всё же ???
      Наверно Парфёнов и мечтает о работе в Спартаке, но как отмыться после Урала ? А вы вспомните как ушёл от туда ( парадокс) нынешний тренер ЦСКА...Мир тесен, это точно!
      Как и в матчах с Сочи и Оренбургом ставишь у букмекеров победа Зенита в 1-2 мяча, ты в плюсе, но противно...

      -6
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      Рейтинг: +205

      Трибун > Alekxei Z. 43 минуты назад

      Обостреная форма шизофрении-галоперидол два раза в день внутривенно!

      9
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      Рейтинг: +79

      Урия Гип 1 > Трибун 30 минут назад

      И клизмирование обязательно.

      2
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      Рейтинг: +807

      Джой > Alekxei Z. 1 минуту назад

      Кадыров не ты ли это часом?

      0
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      Рейтинг: +371

      kazak161 53 минуты назад

      У Зенита сейчас самая лучшая защита,да и нападение то же,так что могу себе позволить забить в свои ворота

      4
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