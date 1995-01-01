РПЛ. «Зенит» на выезде обыграл «Урал» и вышел на первое место

Встреча 12-го тура чемпионата России «Урал» – «Зенит» закончилась со счетом 1:3.

Голы на счету защитника Бранислава Ивановича, хавбека Магомеда Оздоева и нападающего Сердара Азмуна. Форвард Артем Дзюба ассистировал Ивановичу и набрал 11 очков по системе «гол+пас» (5+6).

Полузащитник Олег Шатов отметился голом в свои ворота. Экс-полузащитник «Урал» вышел на поле на 14-й минуте, сменив травмированного Эмануэля Мамману.

Команда Сергея Семака набрала 26 очков и возглавила турнирную таблицу.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур

Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Иванович, 3; 0:2 – Оздоев, 27; 1:2 – Шатов (в свои ворота), 58; 1:3 – Азмун, 63.

Урал: Баклов, Кулаков, Поляков, Хароян, Меркулов, Димитров (Ильин, 51), Аугустыняк, Емельянов (Егорычев, 55), Эль Кабир (Насыров, 89), Бикфалви, Погребняк.

Зенит: Кержаков, Осорио, Иванович, Дуглас, Караваев, Маммана (Шатов, 14), Оздоев, Дриусси, Жирков (Ерохин, 65), Азмун (Мак, 83), Дзюба.

Предупреждения: нет.

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