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    Серия А. «Милан» одержал волевую победу над «Дженоа» и другие результаты игрового дня

    Завершилась субботняя программа 7-го тура итальянской Серии А.

    В стартовом матче дня СПАЛ в меньшинстве одержал минимальную победу над «Пармой». Затем «Верона» уверенно обыграла «Сампдорию». В заключительной встрече субботы «Милану» удалось одержать волевую победу над «Дженоа».

    Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур

    СПАЛ – Парма – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Петанья, 31.

    Верона – Сампдория – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кумбулья, 9; 2:0 – Мурру, 81 (в свои ворота).

    Дженоа – Милан – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Шоне, 41; 1:1 – Эрнандес, 52; 1:2 – Кесси, 57 (с пенальти).

    Незабитый пенальти: Шоне, 90.

    Календарь Серии А

    Таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.10.2019 23:46
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