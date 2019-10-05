Серия А. «Милан» одержал волевую победу над «Дженоа» и другие результаты игрового дня

Завершилась субботняя программа 7-го тура итальянской Серии А.

В стартовом матче дня СПАЛ в меньшинстве одержал минимальную победу над «Пармой». Затем «Верона» уверенно обыграла «Сампдорию». В заключительной встрече субботы «Милану» удалось одержать волевую победу над «Дженоа».

Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур

СПАЛ – Парма – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Петанья, 31.

Верона – Сампдория – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кумбулья, 9; 2:0 – Мурру, 81 (в свои ворота).

Дженоа – Милан – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Шоне, 41; 1:1 – Эрнандес, 52; 1:2 – Кесси, 57 (с пенальти).

Незабитый пенальти: Шоне, 90.

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