Серия А. «Милан» одержал волевую победу над «Дженоа» и другие результаты игрового дня

Завершилась субботняя программа 7-го тура итальянской Серии А.
В стартовом матче дня СПАЛ в меньшинстве одержал минимальную победу над «Пармой». Затем «Верона» уверенно обыграла «Сампдорию». В заключительной встрече субботы «Милану» удалось одержать волевую победу над «Дженоа».
Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур
Гол: 1:0 – Петанья, 31.
Верона – Сампдория – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Кумбулья, 9; 2:0 – Мурру, 81 (в свои ворота).
Голы: 1:0 – Шоне, 41; 1:1 – Эрнандес, 52; 1:2 – Кесси, 57 (с пенальти).
Незабитый пенальти: Шоне, 90.