Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам 2-го тура групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Во вторник в рамках ЛЧ «Локомотив» проиграл «Атлетико» (0:2), а в среду – «Зенит» обыграл «Бенфику» (3:0).

Вчера в ЛЕ ЦСКА проиграл «Эспаньолу» (0:2), «Краснодар» – «Хетафе» (1:2).

У Португалии пять команд выступают в Лиге Европы и ни одной в ЛЧ.

«Порту» уступил «Фейеноорду» (0:2), «Витория» проиграла «Айнтрахту» (0:1), «Брага» сыграла вничью со «Слованом» (2:2), «Спортинг» обыграл ЛАСК (2:1).