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    Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

    Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам 2-го тура групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    Во вторник в рамках ЛЧ «Локомотив» проиграл «Атлетико» (0:2), а в среду – «Зенит» обыграл «Бенфику» (3:0).

    Вчера в ЛЕ ЦСКА проиграл «Эспаньолу» (0:2), «Краснодар»«Хетафе» (1:2).

    У Португалии пять команд выступают в Лиге Европы и ни одной в ЛЧ.

    «Порту» уступил «Фейеноорду» (0:2), «Витория» проиграла «Айнтрахту» (0:1), «Брага» сыграла вничью со «Слованом» (2:2), «Спортинг» обыграл ЛАСК (2:1).

    • Сейчас Россия занимает 6-е место в рейтинге (43,549 балла).
    • Португалия продвинулась до 43,449 балла и осталась позади России на одно место.
    • Шестое место по итогам сезона позволит заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки.
    • Три в Лигу чемпионов, одну – в Лигу Европы, две – в новый турнир Лига конференций.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
    ...
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      Рейтинг: +2899

      RotBerg 34 минуты назад

      Мясные днари подкачали конечно с Брагой..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +357

      Illars 48 минут назад

      среду – «Зенит» обыграл «Бенфику» (3:0).
      У Португалии пять команд выступают в Лиге Европы и ни одной в ЛЧ.
      ______
      админ совсем плохой

      4
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      ...
      Рейтинг: +100

      Эмом > Illars 23 минуты назад

      Бенфика в ЛЧ играет Спортинг,Порто,Брага и Гимайранш в ЛЕ

      0
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      ...
      Рейтинг: +357

      Illars > Эмом 19 минут назад

      вот именно.
      а я скопировал строки из новости, опубликованной тут.

      0
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      Рейтинг: +582

      dimmmka > Illars 18 минут назад

      Зенит просто играет в лиге Европы)))

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