Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Мясные днари подкачали конечно с Брагой..
Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам 2-го тура групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Во вторник в рамках ЛЧ «Локомотив» проиграл «Атлетико» (0:2), а в среду – «Зенит» обыграл «Бенфику» (3:0).
Вчера в ЛЕ ЦСКА проиграл «Эспаньолу» (0:2), «Краснодар» – «Хетафе» (1:2).
У Португалии пять команд выступают в Лиге Европы и ни одной в ЛЧ.
«Порту» уступил «Фейеноорду» (0:2), «Витория» проиграла «Айнтрахту» (0:1), «Брага» сыграла вничью со «Слованом» (2:2), «Спортинг» обыграл ЛАСК (2:1).
- Сейчас Россия занимает 6-е место в рейтинге (43,549 балла).
- Португалия продвинулась до 43,449 балла и осталась позади России на одно место.
- Шестое место по итогам сезона позволит заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки.
- Три в Лигу чемпионов, одну – в Лигу Европы, две – в новый турнир Лига конференций.