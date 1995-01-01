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    Президент «Ростова»: «Карпина отправляют в «Спартак»? Никогда не знаешь, что будет завтра»

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера команды Валерия Карпина в «Спартак».

    «Карпин, как сказал Матиас Норманн, фантастический тренер. Если серьезно, Карпин – Тренер. Я верю и доверяю ему. Конечно, я считаю, что он – лучший. Хотя есть еще Юрий Павлович Семин – гуру. Гончаренко – хороший специалист.

    Главный тренер – профессия творческая. Ему нужно доверие: создать комфортные условия, собрать хорошую команду, чтобы он творил. Быть рядом, но когда у команды все хорошо – не мешать. И поддерживать в трудную минуту. Мы обязаны создать оптимальные условия для работы главного тренера.

    В «Ростове» еще лучший спортивный директор – Алексей Рыскин. У нас вообще сложились замечательные отношения. Мы не говорим Георгиевичу, как тренировать и кого ставить в состав, а он нам не подсказывает, как вести переговоры, заниматься трансферами, где брать деньги и как управлять клубом. Но при этом мы постоянно общаемся, делимся мнениями и советуемся при принятии решений. Для меня эта модель оптимальная.

    Многие отправляют Карпина в «Спартак»? Как я ранее говорил, Карпин – главный тренер «Ростова». Но в футболе все очень быстро меняется, никогда не знаешь, что будет завтра. Загадывать тут – неблагодарное дело. Но Карпин – главный тренер футбольного клуба «Ростов», – сказал Арутюнянц.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:17
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6193

      батог 12 минут назад

      Федун - учись !!!!

      0
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      Рейтинг: +1217

      Тазит 17 минут назад

      Валера,не возвращайся в этот гадюшник! Из Ростова только в Европу!
      Хотя, мне лично было бы интересно посмотреть, что у Карпина в Краснодаре получится...

      1
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      Рейтинг: +8578

      Диктор 21 минуту назад

      Говорю это невозможно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33068

      portero 43 минуты назад

      Всё будет своевременно, Карпину пока смена коуьа не нужна, да и Федун врядли его возьмет.

      2
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      Рейтинг: +11043

      sssrspartak 57 минут назад

      РАД БУДУ ВИДЕТЬ КАРПИНА В СПАРТАКЕ!НО НЕ С ЛЕНЬКОЙ!ЗА 20 ЛЕТ РАБОТЫ ПРЕВРАТИТЬ КОМАНДУ В СРЕДНЯКА ...!

      2
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      Рейтинг: +7436

      alex1951 > sssrspartak 43 минуты назад

      Да уужжж,этим будет в одной упряжке тесновато....
      любопытно другое - а купится ли Карпуша,на это ,,мутное,, дело?

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