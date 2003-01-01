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    «Чемпионат»: Карпин и Тихонов – претенденты на пост главного тренера «Спартака»

    «Спартак» приступил к поиску нового главного тренера, который сменит на этом посту уволенного в воскресенье Олега Кононова.

    По информации «Чемпионата», московский клуб рассматривает вариант с приглашением Валерия Карпина и Андрея Тихонова.

    Карпин сейчас возглавляет «Ростов». Сообщается, что в случае его ухода в «Спартак» донскую команду доверят Андрею Талалаеву.

    Тихонов в октябре 2018 года покинул «Крылья Советов» и с тех пор остается безработным.

    «Спартак» по итогам 11 туров занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

    RT: Федун намерен вернуть в тренерский штаб «Спартака» Пилипчука

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 07:18
    Комментарии86
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      Рейтинг: +765

      Юрий Крутько 5 минут назад

      Карпин-идеальная кандидатура,но Ростов-выстроенная им на 70-80% команда,надо бросать?Тем более Валерий Георгиевич имеет обязательства перед игроками,которых приглашал,не секрет, шли в основном под его имя и слово,разгар сезона...Скажете всё решают деньги?Не всегда и думаю не в этом случае...

      0
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      Рейтинг: +258

      Rus9I 7 минут назад

      Зачем Карпину сейчас оставлять Ростов... Тихонов при всем уважении, пока не понятно, нужен ли? Если только помощником в тренерский штаб.

      Тут Тренер с Именем нужен, а не вот это вот все.

      0
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      Рейтинг: +2642

      Fan Loko mik 10 минут назад

      Кстати, почему не попробовать Талалаева. Не плохой тренер. По крайней мере Тамбов при нём симпатично выглядел, да и Химки сейчас на подъёме. Тренер молодой амбициозный, не мямля.

      0
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      Рейтинг: +954

      Genz 14 минут назад

      Карпин мог возглавить Спартак и до Ростова. Отказался из-за свинского отношения к нему. Федун самая главная свинья

      1
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      Рейтинг: +2

      Nevskiy78 32 минуты назад

      ВАЛЕРКУ,ВАЛЕРКУ,ВАЛЕЕЕРКУ!!!!

      0
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      Рейтинг: +954

      Genz > Nevskiy78 12 минут назад

      Любой тренер не справится с обязанностью тренировать людей, которые даже не стараются играть

      0
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      Рейтинг: +293

      Из Твери Леха 37 минут назад

      Гамулу надо в Спартак.

      2
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      Рейтинг: +12450

      slavutiq70 46 минут назад

      Охереть пошли слухи про Ледехова...ну если это правда то.у Федуна совсем кукушка слетела

      0
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      Рейтинг: +3442

      Добрый Бобер 55 минут назад

      Карпин, Тихонов, Парфёнов, Каррера, Евсеев, Черчесов, Гаттузо зачем-то в Москве, Хохлова увольняют, Мауриньо, опять-таки, без работы... Какие ещё варианты?

      0
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      ...
      Рейтинг: +632

      dimag > Добрый Бобер 54 минуты назад

      Хацкевич

      0
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      Рейтинг: +632

      dimag > Добрый Бобер 52 минуты назад

      А Леня не поедет

      0
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      Рейтинг: +23

      XhamaX > Добрый Бобер 28 минут назад

      Гатуззо вчера в Краснодаре был.

      0
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      Рейтинг: +4602

      ilichkadr > Добрый Бобер 28 минут назад

      Без вариантов, поскольку все понимают, что отмываться придется очень долго.

      0
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      Рейтинг: +1311

      den161 > Добрый Бобер 15 минут назад

      Венгера забыл )

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      Рейтинг: +344

      kazak161 56 минут назад

      Интересно получается, что бы спасти авторитетный клуб надо уничтожить другой,развивающийся т.е.Ростов,в таком случае а каком развитии футбола может идти речь?

      1
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      Рейтинг: +156

      Ссппааррттаакк 57 минут назад

      После того как Валерку обливали грязью, вряд-ли он вернется.

      1
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