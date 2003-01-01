«Чемпионат»: Карпин и Тихонов – претенденты на пост главного тренера «Спартака»

«Спартак» приступил к поиску нового главного тренера, который сменит на этом посту уволенного в воскресенье Олега Кононова.

По информации «Чемпионата», московский клуб рассматривает вариант с приглашением Валерия Карпина и Андрея Тихонова.

Карпин сейчас возглавляет «Ростов». Сообщается, что в случае его ухода в «Спартак» донскую команду доверят Андрею Талалаеву.

Тихонов в октябре 2018 года покинул «Крылья Советов» и с тех пор остается безработным.

«Спартак» по итогам 11 туров занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

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