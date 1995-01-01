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    Серия А. «Рома» обыграла «Лечче», «Наполи» – «Брешиу» и другие результаты

    Состоялись очередные матчи шестого тура Серии А. «Рома» в гостях справилась с выходцем из Серии В. Решающий гол у римлян забил форвард Эдин Джеко.

    «Наполи» дома встречался также с командой, проведшей прошлый сезон в дивизионе рангом ниже. Неаполитанцы под руководством Карло Анчелотти победили и идут в таблице на четвертом месте.

    Чемпионат Италии. Серия А. 6-й тур

    Наполи – Брешиа – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Мертенс, 13; 2:0 – Манолас, 45+4; 2:1 – Балотелли, 67.

    Лацио – Дженоа – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Милинкович-Савич, 7; 2:0 – Раду, 40; 3:0 – Кайседо, 59; 4:0 – Иммобиле, 78.

    Лечче – Рома – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Джеко, 56.

    Удинезе – Болонья – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Окака-Чука, 27.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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