Серия А. «Рома» обыграла «Лечче», «Наполи» – «Брешиу» и другие результаты

Состоялись очередные матчи шестого тура Серии А. «Рома» в гостях справилась с выходцем из Серии В. Решающий гол у римлян забил форвард Эдин Джеко.
«Наполи» дома встречался также с командой, проведшей прошлый сезон в дивизионе рангом ниже. Неаполитанцы под руководством Карло Анчелотти победили и идут в таблице на четвертом месте.
Чемпионат Италии. Серия А. 6-й тур
Голы: 1:0 – Мертенс, 13; 2:0 – Манолас, 45+4; 2:1 – Балотелли, 67.
Голы: 1:0 – Милинкович-Савич, 7; 2:0 – Раду, 40; 3:0 – Кайседо, 59; 4:0 – Иммобиле, 78.
Голы: 0:1 – Джеко, 56.
Голы: 1:0 – Окака-Чука, 27.