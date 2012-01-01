Бундеслига. «Бавария» победила «Падерборн», «Лейпциг» дома уступил «Шальке» и другие результаты

Состоялись матчи шестого тура чемпионата Германии. Действующий чемпион победил в Падерборне. Один из голов забил бразилец Филиппе Коутиньо. Баварцы вышли на первое место в таблице.

Соперник «Локомотива» по группе Лиги чемпионов «Байер» в гостях разгромил «Аугсбург». Решающий мяч – автогол Флориана Нидерлехнера.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 6-й тур

Аугсбург – Байер – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Нидерлехнер, 34 (в свои ворота); 0:2 – Фолланд, 76; 0:3 – Хаверц, 84.

Майнц – Вольфсбург – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Тиссеран, 9.

Падерборн – Бавария – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Гнабри, 15; 0:2 – Коутиньо, 55; 1:2 – Прогер, 68; 1:3 – Левандовски, 79; 2:3 – Коллинс, 84.

Лейпциг – Шальке – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Сане, 29; 0:2 – Арит, 43 (с пенальти); 0:3 – Матондо, 58; 1:3 – Форсберг, 83.

Хоффенхайм – Боруссия М – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Плеа, 43; 0:2 – Тюрам, 65; 0:3 – Нойхаус, 83.

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