Лига 1. «Монако» одержал первую победу в сезоне, у Головина дубль и ассист

«Монако» обыграл «Ниццу» со счетом 3:1 в матче седьмого тура чемпионата Франции.

Полузащитник хозяев Александр Головин забил на 29-й и 74-й минутах, а на 80-й ассистировал форварду Виссаму Бен-Йеддеру. Для футболиста сборной России результативные действия стали первыми в текущем сезоне.

В составе гостей отличился защитник Патрик Бюрнер.

Команда Леонарду Жардима одержала первую победу в текущем сезоне. С шестью очками «Монако» поднялся с 19-го места на 17-е.

Франция. Лига 1. Седьмой тур

Монако – Ницца – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Головин, 29; 1:1 – Бюрнер, 54; 2:1 – Головин, 74; 3:1 – Бен-Йеддер, 80.

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