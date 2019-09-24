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    Лига 1. «Монако» одержал первую победу в сезоне, у Головина дубль и ассист

    «Монако» обыграл «Ниццу» со счетом 3:1 в матче седьмого тура чемпионата Франции.

    Полузащитник хозяев Александр Головин забил на 29-й и 74-й минутах, а на 80-й ассистировал форварду Виссаму Бен-Йеддеру. Для футболиста сборной России результативные действия стали первыми в текущем сезоне.

    В составе гостей отличился защитник Патрик Бюрнер.

    Команда Леонарду Жардима одержала первую победу в текущем сезоне. С шестью очками «Монако» поднялся с 19-го места на 17-е.

    Франция. Лига 1. Седьмой тур

    Монако – Ницца – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Головин, 29; 1:1 – Бюрнер, 54; 2:1 – Головин, 74; 3:1 – Бен-Йеддер, 80.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: «Бомбардир»

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    24.09.2019 23:56
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 25 сентября 2019, 07:47

      В Монако вчера было три игрока, Головин, Слимани, Бокайоко (Бен Йедера не беру, тк поздно вышел, хотя и забил и импульс в конце придал), все трое были в огне, но наш русский дядька конечно лучший, я столько перехватов от него не видел и в лучших матчах за ЦСКА, про атакующие действия и голы я и не говорю.
      Бокайоко, Слимани и Бен-Йеддер конечно супер усиление, странно будет если Монако сейчас не пойдет наверх

      3
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 > CSKA471 25 сентября 2019, 07:50

      И да, круто что поляк не вышел, в обороне как то было спокойно, может в нем дело, и баланс в команде близок

      0
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      ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad > CSKA471 25 сентября 2019, 08:57

      Глик уже третий сезон как сдулся, одни привозы от него, ни за кем не успевает, глупо было его ставить в каждом матче

      0
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 25 сентября 2019, 01:41

      Лол

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 сентября 2019, 00:50

      В "солянку" затащил эту разобранную команду. Давай Саня, жги!

      0
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      Рейтинг: +1882

      Boeung777 25 сентября 2019, 00:40

      Красавчик! За Головина можно порадоваться. Головину и Монако побед.

      1
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      Рейтинг: +7189

      Из Твери Леха 25 сентября 2019, 00:27

      Уже 19-ые! так держать!!!!

      2
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      Рейтинг: +449

      Сенситив 25 сентября 2019, 00:18

      Санёк, так держать, забивай, не стесняйся, покажи это француской петушне русский футбол во всей его красе, как-то так...))

      2
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 25 сентября 2019, 00:13

      Выдающееся игра Александра Головина и первая в сезоне победа "Монако".

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 25 сентября 2019, 00:13

      просто он понял, что если он не будет тащить, то больше некому и начал тащить, надеюсь не на один матч

      хотя второй гол это заслуга Слимани, пас сделал 90% гола, так же как пас Головина сделал 80% третьего гола

      2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 25 сентября 2019, 00:10

      Надо Сане постараться вспомнить как он проснулся и что делал целый день, а он для него оказался выдающимся. Придется всё повторить в точности, чтобы опять забить.
      Только давайте не будем впадать в эйфорию, дождёмся следующий матч.
      Головину удачи и стабильности!

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      Рейтинг: +502

      diemens74 25 сентября 2019, 00:04

      Оу, Оу, Оу. Остановите эту машину для убийства Лиги 1.

      1
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