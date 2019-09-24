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    Marca: Россия отдала восемь голосов за Роналду. Ван Дейк получил больше, чем Месси

    Онлайн-издание Marca опубликовало подробные результаты голосования на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА.

    Согласно регламенту, тренеры и капитан национальной команды, а также спортивные СМИ участвующих стран должны распределить 27 очков среди главных 10-ти кандидатов.

    Большинство голосов от России получил нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду – восемь. У защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка шесть очков, а у форварда «Барселоны» Лионеля Месси – четыре.

    Победителем итогового голосования стал Месси (1082 голоса). Второе место занял ван Дейк (1060), третье – Роналду (868).

    Интерактивный график с разделением по конфедерациям и государствам доступен в материале Marca.

    • Все трое также вошли в команду года по версии ФИФА.
    • Аргентинец, голландец и португалец – номинанты на «Золотой мяч». Вручение награды состоится в январе.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 20:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1303

      Бомбардиръ 17 минут назад

      Судя по карте в северной Америке и в северной Европе совсем не любят Роналду...

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