Marca: Россия отдала восемь голосов за Роналду. Ван Дейк получил больше, чем Месси

Онлайн-издание Marca опубликовало подробные результаты голосования на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА.

Согласно регламенту, тренеры и капитан национальной команды, а также спортивные СМИ участвующих стран должны распределить 27 очков среди главных 10-ти кандидатов.

Большинство голосов от России получил нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду – восемь. У защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка шесть очков, а у форварда «Барселоны» Лионеля Месси – четыре.

Победителем итогового голосования стал Месси (1082 голоса). Второе место занял ван Дейк (1060), третье – Роналду (868).

Интерактивный график с разделением по конфедерациям и государствам доступен в материале Marca.