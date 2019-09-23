Ван Дейк, Месси, Роналду и Мбаппе – в команде года по версии ФИФА

Не хватает только куртуа, крооса и бэйла. Они же тоже лучшие игроки года!
В Милане проходит церемония вручения индивидуальных наград по версии ФИФА.
Стала известна символическая сборная по итогам 2019 года. В нее вошли четыре игрока из «Реала», по два – из «Ливерпуля», «Барселоны» и «Ювентуса», один – из «ПСЖ».
Вратарь: Алисон («Ливерпуль»);
Защитники: Серхио Рамос («Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Марсело («Реал»), Матейс де Лигт («Ювентус»);
Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Френки де Йонг («Барселона»), Эден Азар («Реал»);
Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
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— FIFPRO (@FIFPro) September 23, 2019