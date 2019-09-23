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    Ван Дейк, Месси, Роналду и Мбаппе – в команде года по версии ФИФА

    В Милане проходит церемония вручения индивидуальных наград по версии ФИФА.

    Стала известна символическая сборная по итогам 2019 года. В нее вошли четыре игрока из «Реала», по два – из «Ливерпуля», «Барселоны» и «Ювентуса», один – из «ПСЖ».

    Вратарь: Алисон («Ливерпуль»);

    Защитники: Серхио Рамос («Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Марсело («Реал»), Матейс де Лигт («Ювентус»);

    Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Френки де Йонг («Барселона»), Эден Азар («Реал»);

    Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

    Источник: Официальный твиттер ФИФА

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    23.09.2019 22:54
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1714

      SarJr 1 час назад

      Не хватает только куртуа, крооса и бэйла. Они же тоже лучшие игроки года!

      0
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      Рейтинг: +3383

      dinar7777dinar > SarJr 1 час назад

      и БЕНЗЕМА !

      0
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      Рейтинг: +1714

      SarJr > dinar7777dinar 31 минуту назад

      ну он то ладно, единственный кто хоть как то более менее внятно играл. и логичнее было бы его здесь увидеть, чем эту тройку

      0
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      Рейтинг: +3383

      dinar7777dinar 1 час назад

      рамос марсело и модрич тут явно лишние !

      0
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      Рейтинг: +2186

      InterMilLano1908 > dinar7777dinar 1 час назад

      Согласен тот же Робертсон на голову сильнее по итогам сезона чем Марсело

      2
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      ...
      Рейтинг: +3383

      dinar7777dinar > InterMilLano1908 1 час назад

      да тот же тальяфико какой сезон в аяксе да тот же зинченко сезон провел на высоте ! робертсон или трент.

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      Рейтинг: +2186

      InterMilLano1908 1 час назад

      Угораю, Реал просто опозорился, но 3 футболиста в команде года ухвххахаха премия превратилась уже давным давно в УГ

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      Рейтинг: +2186

      InterMilLano1908 > InterMilLano1908 1 час назад

      Особенно смешно видеть там Марсело...

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      Рейтинг: +3383

      dinar7777dinar > InterMilLano1908 1 час назад

      да тот же жорди альба сильнее провел сезон ! барса весь сезон выигрывали реал !

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