«Спартак» последний раз проигрывал три матча РПЛ подряд при Якине

В матче десятого тура РПЛ «Спартак» минимально проиграл «Уфе». Единственный мяч – автогол защитника Николая Рассказова.

Москвичи потерпели третье поражение в чемпионате России подряд. Последний раз такая серия была на финише сезона-2014/15, когда командой руководил Мурат Якин. В следующем розыгрыше «Спартаком» руководил Дмитрий Аленичев.

В таблице москвичи опустились на седьмое место.

На следующей неделе «Спартак» сыграет в Кубке России с КАМАЗом.

Рауль Рианчо готов вернуться в «Спартак».

«Спартак» проиграл четыре матча подряд – и опять с разницей в один мяч