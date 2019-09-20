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    «Спартак» последний раз проигрывал три матча РПЛ подряд при Якине

    В матче десятого тура РПЛ «Спартак» минимально проиграл «Уфе». Единственный мяч – автогол защитника Николая Рассказова.

    Москвичи потерпели третье поражение в чемпионате России подряд. Последний раз такая серия была на финише сезона-2014/15, когда командой руководил Мурат Якин. В следующем розыгрыше «Спартаком» руководил Дмитрий Аленичев.

    • В таблице москвичи опустились на седьмое место.
    • На следующей неделе «Спартак» сыграет в Кубке России с КАМАЗом.
    • Рауль Рианчо готов вернуться в «Спартак».

    «Спартак» проиграл четыре матча подряд – и опять с разницей в один мяч

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2019 23:40
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