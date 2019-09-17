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    Промес забил первый гол «Аякса» в групповом этапе ЛЧ текущего сезона. Тадич во время празднования дал пощечину партнеру

    Атакующий игрок «Аякса» Квинси Промес открыл счет в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лилля». Экс-спартаковец отличился на 18 минуте.

    Во время празднования пощечину партнеру дал полузащитник Душан Тадич. Видео доступно ниже.

    • «Аякс» в прошлом сезоне Лиги чемпионов дошел до полуфинала.
    • Промес пришел в голландский клуб летом из «Севильи».
    • С 2014 по 2018 год Промес выступал за «Спартак», становился чемпионом России.

    Источник: твиттер Михаила Моссаковского

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    17.09.2019 22:58
    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +895

      IVANRUS777 33 минуты назад

      Хотелось бы, чтобы вернулся в Спартак, но в то же время понимаю, что вернуться может, если совсем хреново за Аякс играть будет, а такого пожелать не могу этому парню, который столько хорошего сделал для Спартака. Поэтому рад за него, пусть всё получится в Аяксе!

      2
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      ...
      Рейтинг: +12162

      slavutiq70 > IVANRUS777 20 минут назад

      А ты видел как Зе заиграл???? во что значит тренер знает как использовать,,,

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12162

      slavutiq70 1 час назад

      Рад за Антоху,,,,,,

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