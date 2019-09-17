Промес забил первый гол «Аякса» в групповом этапе ЛЧ текущего сезона. Тадич во время празднования дал пощечину партнеру

Атакующий игрок «Аякса» Квинси Промес открыл счет в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лилля». Экс-спартаковец отличился на 18 минуте.

Во время празднования пощечину партнеру дал полузащитник Душан Тадич. Видео доступно ниже.

«Аякс» в прошлом сезоне Лиги чемпионов дошел до полуфинала.

Промес пришел в голландский клуб летом из «Севильи».

С 2014 по 2018 год Промес выступал за «Спартак», становился чемпионом России.