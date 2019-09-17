Промес забил первый гол «Аякса» в групповом этапе ЛЧ текущего сезона. Тадич во время празднования дал пощечину партнеру

Хотелось бы, чтобы вернулся в Спартак, но в то же время понимаю, что вернуться может, если совсем хреново за Аякс играть будет, а такого пожелать не могу этому парню, который столько хорошего сделал для Спартака. Поэтому рад за него, пусть всё получится в Аяксе!
Атакующий игрок «Аякса» Квинси Промес открыл счет в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лилля». Экс-спартаковец отличился на 18 минуте.
Во время празднования пощечину партнеру дал полузащитник Душан Тадич. Видео доступно ниже.
- «Аякс» в прошлом сезоне Лиги чемпионов дошел до полуфинала.
- Промес пришел в голландский клуб летом из «Севильи».
- С 2014 по 2018 год Промес выступал за «Спартак», становился чемпионом России.
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— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) September 17, 2019