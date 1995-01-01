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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм» победили в 5-м туре

    Завершились еще пять матчей 5-го тура английской Премьер-лиги.

    «Челси» и «Тоттенхэм» добыли крупные победы над «Вулверхэмптоном» и «Кристал Пэлас» соответственно, «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон» минимально обыграли «Лестер» и «Шеффилд Юнайтед», а «Брайтон» и «Бернли» сыграли вничью.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 5-й тур

    Брайтон & Хов Альбион – Бернли – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Маупай, 51; 1:1 – Хендрик, 90+1.

    Шеффилд Юнайтед – Саутгемптон – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Дженепо, 66.

    Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 4:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Сон, 10; 2:0 – ван Анхольт (в свои ворота), 21; 3:0 – Сон, 23; 4:0 – Ламела, 42.

    Вулверхэмптон – Челси – 2:5 (0:3)

    Голы: 0:1 – Томори, 31; 0:2 – Абрахам, 34; 0:3 – Абрахам, 41; 0:4 – Абрахам, 55; 1:4 – Абрахам (в свои ворота), 69; 2:4 – Кутроне, 85; 2:5 – Маунт, 90+6.

    Манчестер Юнайтед – Лестер Сити – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Рэшфорд (с пенальти), 8.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +59

      NEONFOL 1 час назад

      Абрахам на следующий год в Сити, ну или Реал на крайняк

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      Рейтинг: -77

      BARCLAYS_APL > NEONFOL 16 минут назад

      2 гола забил все в Сити или Реал труба у тебя логика

      0
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      Рейтинг: +1071

      21082014 1 час назад

      Молодежь Челси производит пока феноменальное впечатление.Абрахам,вообще,зверюга.хочется пожелать всем молодым дарованиям роста и не останавливаться никогда на достигнутом.

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