Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

    Глеб: «В детстве вместе с мячом ударил по люку. В результате мне полсустава вырезали»

    Полузащитник «Ислочи» Александр Глеб рассказал о тяжелой травме, полученной в детстве.

    «Я до 16 лет тренировался на асфальте, он был неровным, с ямами, люками, бывало, открытыми. Так получилось, что зимой тренировка была, а люк снегом присыпало. Мяч находился рядом, я хотел ударить и вместе с мячом ударил по люку. В итоге не мог ходить.

    На одной ноге допрыгал до больницы, сделал снимок, меня спросили: «Занимаешься спортом?». Я говорю: да, футболом. – Они: «Так заканчивай». Я говорю – как? Всю жизнь им занимаюсь. Я тогда даже в школу на одной ноге прыгал в надежде что все пройдет. Буду ее беречь, она заживет.

    В итоге связался с доктором сборной, он мне сказал, что если я хочу продолжать, необходима операция. В результате мне полсустава вырезали», – сказал Глеб.

    Глеб: «Хотел втащить Гвардиоле после финала Лиги чемпионов 2009 года»

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79340
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73674
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru