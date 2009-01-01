Глеб: «В детстве вместе с мячом ударил по люку. В результате мне полсустава вырезали»

Полузащитник «Ислочи» Александр Глеб рассказал о тяжелой травме, полученной в детстве.

«Я до 16 лет тренировался на асфальте, он был неровным, с ямами, люками, бывало, открытыми. Так получилось, что зимой тренировка была, а люк снегом присыпало. Мяч находился рядом, я хотел ударить и вместе с мячом ударил по люку. В итоге не мог ходить.

На одной ноге допрыгал до больницы, сделал снимок, меня спросили: «Занимаешься спортом?». Я говорю: да, футболом. – Они: «Так заканчивай». Я говорю – как? Всю жизнь им занимаюсь. Я тогда даже в школу на одной ноге прыгал в надежде что все пройдет. Буду ее беречь, она заживет.

В итоге связался с доктором сборной, он мне сказал, что если я хочу продолжать, необходима операция. В результате мне полсустава вырезали», – сказал Глеб.

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