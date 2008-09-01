Глеб: «Хотел втащить Гвардиоле после финала Лиги чемпионов 2009 года»

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб рассказал о своих проблемах в период выступлений за каталонский клуб.

«Жалел, когда ушел из «Барселоны». Честно говоря, я сам виноват. В силу того, что в моей личной жизни произошли некоторые события, я был очень нервным, никого не слушал. Когда мне Гвардиола говорил учить испанский, я воспринимал это агрессивно, целенаправленно шел на конфликт с ним.

Конечно, какой тренер будет терпеть это, когда в «Барселоне» собрались лучшие из лучших – не ты, так другой. В тот момент о футболе даже не думал, я был просто злой на весь мир. В итоге все у меня пошло не так.

В 2009 году мы выиграли Лигу чемпионов, но тогда я тоже был обижен. Все игры до финала я играл, а в главном матче Гвардиола не выпустил меня на поле, даже на скамейку запасных не посадил. Хотел ему втащить сразу после игры. А сейчас я спокоен, сейчас я его абсолютно понимаю и на его месте поступил бы точно также», – сказал Глеб.