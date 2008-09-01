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    Глеб: «Хотел втащить Гвардиоле после финала Лиги чемпионов 2009 года»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб рассказал о своих проблемах в период выступлений за каталонский клуб.

    «Жалел, когда ушел из «Барселоны». Честно говоря, я сам виноват. В силу того, что в моей личной жизни произошли некоторые события, я был очень нервным, никого не слушал. Когда мне Гвардиола говорил учить испанский, я воспринимал это агрессивно, целенаправленно шел на конфликт с ним.

    Конечно, какой тренер будет терпеть это, когда в «Барселоне» собрались лучшие из лучших – не ты, так другой. В тот момент о футболе даже не думал, я был просто злой на весь мир. В итоге все у меня пошло не так.

    В 2009 году мы выиграли Лигу чемпионов, но тогда я тоже был обижен. Все игры до финала я играл, а в главном матче Гвардиола не выпустил меня на поле, даже на скамейку запасных не посадил. Хотел ему втащить сразу после игры. А сейчас я спокоен, сейчас я его абсолютно понимаю и на его месте поступил бы точно также», – сказал Глеб.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:54
    Комментарии6
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      Рейтинг: +65

      Enter2006 2 минуты назад

      Втащи табуреткой Мамаеву и Кокорину, а то прям из них PR вселенского масштаба создают. Будешь на первых полосах - уверен! ))

      0
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      Рейтинг: +3344

      dinar7777dinar 43 минуты назад

      дурака кусок ! играл бы а не ныл. и слушал гвардиолу. а то как циган златан кудахчешь сейчас что во всем пеп виноват.

      0
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      Рейтинг: +8230

      Cules2013 56 минут назад

      ни одного адекватного вью от Глеба не видел

      1
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      Рейтинг: +33386

      MaxRnD 1 час назад

      Жаль, такую возможность упустил. Когда ещё такой шанс в жизни выпадет ? ))

      0
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      Рейтинг: +7316

      alex1951 1 час назад

      О чем,к чему,мораль?
      - пусть автар ответит в чем фишка...

      4
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      Рейтинг: +2567

      m40 > alex1951 1 час назад

      Мораль в том, что молод был и дурак. Но к футболу новость имеет мало отношения. Может она просто для количества... А то кто-нить даст интервью, а его воспоминания разобьют на десяток новостей...

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