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    РПЛ. «Оренбург» в матче с двумя удалениями обыграл «Уфу»

    В матче 8-го тура РПЛ «Уфа» дома уступила «Оренбургу» со счетом 1:2.

    Гости вышли вперед в конце первого тайма благодаря голу с пенальти Джордже Деспотовича, на 66-й минуте Георгий Зотов удвоил преимущество своей команды. Хозяева поля сумели отыграть один мяч спустя две минуты усилиями Вячеслава Кротова.

    Оба соперника завершали встречу вдесятером – удаления заработали Александр Пуцко и Виталий Шахов.

    «Оренбург» благодаря победе поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата, «Уфа» осталась на 10-й строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

    Уфа – Оренбург – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Деспотович (с пенальти), 40; 0:2 – Зотов, 66; 1:2 – Кротов, 68.

    «Уфа»: Беленов, Неделчару, Табидзе, Йокич, Пуцко, Гиоргобиани (Кротов, 60), Карп, Емельянов (Тилль, 60), Фомин, Сухов, Бизяк (Алиев, 72).

    «Оренбург»: Климович, Терехов, Зотов (Козлов, 71), Шахов, Малых, Мишкич, Аюпов, Афонин, Шкофлек, Фамейе (Сиваков, 62), Деспотович.

    Предупреждения: Карп, 2; Пуцко, 39 – Шахов, 22; Аюпов, 45; Афонин, 90.

    Удаления: Пуцко, 45 – Шахов, 53.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +10

      Jurabay 27 минут назад

      Договорняк

      0
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      Рейтинг: +205

      ALEX TARAN 29 минут назад

      Интересно, сколько заплатили?

      0
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      Рейтинг: +277

      Dguffin 41 минуту назад

      Игра норм. Хз у кого могут быть претензии к судьям, разве что у слепых или заряженых.

      Карточки по делу, судья не тушевался. Голы тоже норм, на повторах всё видно.
      Так что Евсееву надо делом заниматься, а не флудить на интервью

      1
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      Рейтинг: +1881

      diadushka 1 час назад

      жаль............ не то чтобы Уфу жаль, а жаль что подстилки зенитовские очки набирают........

      4
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      Рейтинг: +1397

      Фанат Рубина 1 час назад

      судя всего это был договорняк от уфы!
      все же мы знаем что спонсор оренбурга - газпром.
      вот и договорились они через третих лиц с уфой чтобы их фарм клуб и главный поставщик очков имел шанс не вылететь!

      5
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      Рейтинг: +10417

      Garrincha58 1 час назад

      Оренбург показал Зениту как надо играть в Уфе может быть Оренбургу лучше в ЛЧ вместо этих пижонов из Питера

      0
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      Рейтинг: +653

      Киркинитидец 1 час назад

      эх Уфа,Уфа! главный газпром обыграли! а дублю пр... рали...

      0
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      Рейтинг: +9

      ZENIT***** 1 час назад

      Хах, у "бомбардир"-а новостников нет., поэтому и "игра не началась". Ужасть

      0
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      Рейтинг: +21

      MU 007 1 час назад

      Ребята, может на другой сайт перейдем. Бомбардир это такое дно. Вечно глюки, на главной странице нет результата, постоянно неверная таблица и много что еще.

      7
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      Рейтинг: +183

      Fetax > MU 007 1 час назад

      На бoмбардире oчень удoбнo cмoтреть кoгда и какие матчи в ближайшее время мoжнo пoсмoтреть. Единственный плюс. Какие альтернативы?

      0
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      Рейтинг: +126

      rerih 2 часа назад

      А что на главной странице нет результата?

      4
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      Рейтинг: +653

      Киркинитидец > rerih 1 час назад

      нервно курят в сторонке...

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