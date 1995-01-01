РПЛ. «Оренбург» в матче с двумя удалениями обыграл «Уфу»

В матче 8-го тура РПЛ «Уфа» дома уступила «Оренбургу» со счетом 1:2.

Гости вышли вперед в конце первого тайма благодаря голу с пенальти Джордже Деспотовича, на 66-й минуте Георгий Зотов удвоил преимущество своей команды. Хозяева поля сумели отыграть один мяч спустя две минуты усилиями Вячеслава Кротова.

Оба соперника завершали встречу вдесятером – удаления заработали Александр Пуцко и Виталий Шахов.

«Оренбург» благодаря победе поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата, «Уфа» осталась на 10-й строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

Уфа – Оренбург – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Деспотович (с пенальти), 40; 0:2 – Зотов, 66; 1:2 – Кротов, 68.

«Уфа»: Беленов, Неделчару, Табидзе, Йокич, Пуцко, Гиоргобиани (Кротов, 60), Карп, Емельянов (Тилль, 60), Фомин, Сухов, Бизяк (Алиев, 72).

«Оренбург»: Климович, Терехов, Зотов (Козлов, 71), Шахов, Малых, Мишкич, Аюпов, Афонин, Шкофлек, Фамейе (Сиваков, 62), Деспотович.

Предупреждения: Карп, 2; Пуцко, 39 – Шахов, 22; Аюпов, 45; Афонин, 90.

Удаления: Пуцко, 45 – Шахов, 53.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ