Павлюченко: «В еврокубках какая-то жопа творится со «Спартаком»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался после вылета команды из Лиги Европы.

Москвичи выбыли из еврокубкового турнира по итогам противостояния с «Брагой» в раунде плей-офф квалификации.

«Спартак» проиграл оба матча португальцам: в гостях – 0:1, дома – 1:2.

«Начали вроде нормально, были неплохие моменты, чтобы уже в начале повести в счете. Жиго упустил хороший момент, почти такой же, как с ЦСКА. В еврокубках какая-то жопа творится со «Спартаком». Должны были два мяча забивать и выигрывать со счетом 2:0. Вместо этого получили два гола и не смогли ничего противопоставить португальцам. Видно, что команда еще сырая. Это все очень печально», – сказал Павлюченко.

Поражение от «Браги» идеально подчеркивает все проблемы «Спартака». Минусы – в опорной зоне, нападении и заменах