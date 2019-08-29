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    Павлюченко: «В еврокубках какая-то жопа творится со «Спартаком»

    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался после вылета команды из Лиги Европы.

    • Москвичи выбыли из еврокубкового турнира по итогам противостояния с «Брагой» в раунде плей-офф квалификации.
    • «Спартак» проиграл оба матча португальцам: в гостях – 0:1, дома – 1:2.

    «Начали вроде нормально, были неплохие моменты, чтобы уже в начале повести в счете. Жиго упустил хороший момент, почти такой же, как с ЦСКА. В еврокубках какая-то жопа творится со «Спартаком». Должны были два мяча забивать и выигрывать со счетом 2:0. Вместо этого получили два гола и не смогли ничего противопоставить португальцам. Видно, что команда еще сырая. Это все очень печально», – сказал Павлюченко.

    Поражение от «Браги» идеально подчеркивает все проблемы «Спартака». Минусы – в опорной зоне, нападении и заменах

    Источник: Sport24

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    29.08.2019 23:17
    Комментарии8
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      Рейтинг: +198

      Горкин Блеванов 53 минуты назад

      причем большая такая...

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      Рейтинг: +1202

      Бриг 54 минуты назад

      Жопа - это слишком красиво в данном случае

      1
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      Рейтинг: +12

      Олег1204 1 час назад

      Это жопа с партаком, это спартак с жопой творится

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      Рейтинг: +4688

      Агасфер 1 час назад

      Всё культурненько на Бомбардире:
      Павлюченко вещает из жопы,
      а Федун в генеральском мундире
      льёт бензин из России в Европу.

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      Рейтинг: +112

      Rey-25 1 час назад

      Ну кто бы что не говорил
      Победа над цска была на эмоциях
      С крыльями играл тоже непонятно как
      Неплохой состав у Спартака
      Точно один из лучших в лиге
      Но игры нету
      Ну и откуда она может взяться если нету тренера

      0
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      Рейтинг: +341

      fhnv 1 час назад

      сами не вышли да ещё и п о д о с р а л и ...теперь португальцы нас точно догонят по очкам УЕФА -станут 6-ми

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      Рейтинг: -8

      DonBaton II > fhnv 1 час назад

      Это было очевидно после того,как только стало ясно,что свинарник играет опять в квалификации и снова сосет вместо выхода

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      Рейтинг: -8

      DonBaton II 1 час назад

      Это не жопа,а их нормальное состояние

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