Лига Европы. «Спартак» еще раз проиграл «Браге» и вылетел из турнира

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Спартак» дома уступил «Браге» со счетом 1:2.

Москвичи пропустили оба гола в конце первого тайма. Дубль в свой актив записал полузащитник Рикарду Орта. Отыграть один мяч хозяева поля сумели на 89-й минуте – отличился Зелимхан Бакаев.

В Португалии «Брага» также обыграла «Спартак» (1:0). По сумме двух встреч команда Олега Кононова вылетела из турнира и завершила еврокубковую кампанию.

Лига Европы. Квалификация. Раунд плей-офф. Ответный матч

Спартак (Россия) – Брага (Португалия) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Р. Орта, 42; 0:2 – Р. Орта, 45+3; 1:2 – З. Бакаев, 89.

«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Ещенко, Айртон, Зобнин (Умяров, 75), Шюррле, З. Бакаев, Гулиев, Мирзов (С. Бакаев, 46), Понсе (Ананидзе, 62).

«Брага»: Матеус, Виана, Секейра, Тормена (Лукас, 39), Эшгайю, А. Орта, Пальинья, Р. Орта, Новайш (Франсержио, 76), Эдуарду (Галено, 24), Паулинью.

Предупреждения: Жиго, 68 – Пальинья, 15; Р. Орта, 32; Эшгайю, 46.

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