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    Лига Европы. «Спартак» еще раз проиграл «Браге» и вылетел из турнира

    В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Спартак» дома уступил «Браге» со счетом 1:2.

    Москвичи пропустили оба гола в конце первого тайма. Дубль в свой актив записал полузащитник Рикарду Орта. Отыграть один мяч хозяева поля сумели на 89-й минуте – отличился Зелимхан Бакаев.

    В Португалии «Брага» также обыграла «Спартак» (1:0). По сумме двух встреч команда Олега Кононова вылетела из турнира и завершила еврокубковую кампанию.

    Лига Европы. Квалификация. Раунд плей-офф. Ответный матч

    Спартак (Россия) – Брага (Португалия) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Р. Орта, 42; 0:2 – Р. Орта, 45+3; 1:2 – З. Бакаев, 89.

    «Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Ещенко, Айртон, Зобнин (Умяров, 75), Шюррле, З. Бакаев, Гулиев, Мирзов (С. Бакаев, 46), Понсе (Ананидзе, 62).

    «Брага»: Матеус, Виана, Секейра, Тормена (Лукас, 39), Эшгайю, А. Орта, Пальинья, Р. Орта, Новайш (Франсержио, 76), Эдуарду (Галено, 24), Паулинью.

    Предупреждения: Жиго, 68 – Пальинья, 15; Р. Орта, 32; Эшгайю, 46.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии110
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      Рейтинг: +4400

      GoldPlayFIFARus9 1 минуту назад

      Зенит – Лига Чемпионов
      Локомотив – Лига Чемпионов
      Краснодар – Лига Европы
      ЦСКА – Лига Европы
      Спартак – Москва

      1
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      Рейтинг: +1241

      KalterJax 3 минуты назад

      после Краснодара, теперь Спартак! я увидел всю беспомощость нашего футбола в еврокубках! Ничего не могут сделать, в ситуации когда зубами надо вырывать победу, не жалеть ни себя, не соперника! Если бы я не знал счёт, то понимал, что в этом матче всё решено и Спартаку ничего не надо!

      1
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      Рейтинг: +8361

      Диктор 4 минуты назад

      Да м дома проигрывать это позор

      0
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      Рейтинг: +6343

      ivanthebest 4 минуты назад

      И да - Мирзова, Жано и Ещенко сажать в глухой запас безвылазно. Первый клоун епучий, все мячи теряет, второй косплеит Озила уже 8 матчей, выходит на поле и растворяется, третий, ну это звиздец, в европе он с..ка постоянно привозит, постоянно. 80% голов приходит с его позиции.

      Нужно брать опорника и правого заща. И надеяться что что-то изменится в лучшую сторону. Нельзя бл..ть в Европе так сливаться, нельзя.

      1
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      Рейтинг: +17286

      VVM1964 > ivanthebest 3 минуты назад

      Чем тебе Ещенко то не угодил ? ( про первых двух не возражаю ) . (((

      2
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      Рейтинг: +2294

      uBaH_ > ivanthebest 19 секунд назад

      Ты назвал самые не проблемные зоны. А вот Зобнин, и Гулиев днище нулевое

      0
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      Рейтинг: +1013

      Борат 5 минут назад

      Жду песню усатого поварёнка!

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      Рейтинг: +1013

      Борат 5 минут назад

      Легия, АЕК, санкт-галлен, брага... До коле это Г-но будет позорить Россию в квалификации второсортного турнира???

      0
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      Рейтинг: +151

      Из Твери Леха > Борат 1 минуту назад

      Брага все же не вписывается в этот фатальный список. Как никак финалист ЛЕ и статусом явно выше. Но по факту все верно.

      0
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      Рейтинг: +1319

      РМЗ 5 минут назад

      Дутая команда этот спартак . Вывод прост : спартак - это не кубковая команда

      1
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      Рейтинг: +45

      bolel58 6 минут назад

      Нагадили в душу красно-белые импотенты...

      1
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      Рейтинг: +3659

      ivan-football-fan 6 минут назад

      "еще раз проиграл" - тут без вариантов.
      А вот...."... и вылетел ..." - как-то НЕПАТРИОТИЧНО)))
      Надо как наше правительство: ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РОСТ

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      Рейтинг: +408

      KPCCSPB 6 минут назад

      Только у свиней такое, сегодня поддержка, завтра поливают. Да не, типа тут не обычный матч, да, он на вылет, было два матча доказать, вот они и доказали).

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