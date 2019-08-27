Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?

    На матчах «Спартак» – «Зенит» и «Локомотив» – «Ростов» будет работать система VAR

    Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах восьмого тура российской Премьер-лиги.

    Система VAR будет использоваться на двух играх – «Спартак»«Зенит» и «Локомотив»«Ростов».

    «Крылья Советов»«Динамо»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья – Сергей Чебан (Москва).

    «Уфа»«Оренбург»: судья – Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург).

    «Рубин»«Сочи»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

    «Локомотив» – «Ростов»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); ВАР – Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР – Михаил Вилков (Нижний Новгород).

    «Ахмат»«Тамбов»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва).

    «Урал»«Краснодар»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Денис Березнов (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула).

    «Арсенал»ЦСКА: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск).

    «Спартак» – «Зенит»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); ВАР – Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР – Сергей Карасев (Москва).

    Источник: Официальный сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.08.2019 23:19
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3525

      APchelov 1 час назад

      Вот когда вар станет автоматическим..... А так всё равно судья решает )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2704

      paracetamol 2 часа назад

      Мешков спам в обиду не даст. И ВАР не поможет. Все давно куплено и перекуплено.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +917

      geroin161 3 часа назад

      Значит у Ростова больше шансов на победу. А то, как обычно: липовый штрафной или пенальти в ворота Ростова ставят

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2853

      Yurok161 > geroin161 3 часа назад

      Глядя на то как судьи трактуют различные эпизоды,не раз пересмотрев после игры,я бы так не надеялся на VAR.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79333
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73545
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru