На матчах «Спартак» – «Зенит» и «Локомотив» – «Ростов» будет работать система VAR

Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах восьмого тура российской Премьер-лиги.

Система VAR будет использоваться на двух играх – «Спартак» – «Зенит» и «Локомотив» – «Ростов».

«Крылья Советов» – «Динамо»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья – Сергей Чебан (Москва).

«Уфа» – «Оренбург»: судья – Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург).

«Рубин» – «Сочи»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Локомотив» – «Ростов»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); ВАР – Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР – Михаил Вилков (Нижний Новгород).

«Ахмат» – «Тамбов»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва).

«Урал» – «Краснодар»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Денис Березнов (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула).

«Арсенал» – ЦСКА: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск).

«Спартак» – «Зенит»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); ВАР – Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР – Сергей Карасев (Москва).