АПЛ. «Манчестер Юнайтед» дома уступил «Кристал Пэлас» и другие результаты

Что то с М.Ю. непорядок...А Сульшер обещал что все будет тип-топ.
Завершились четыре матча 3-го тура АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл «Кристал Пэлас» (1:2), «Саутгемптон» на выезде обыграл «Брайтон», «Вест Хэм» благодаря дублю Себастьяна Аллера победил «Уотфорд», а «Шеффилд Юнайтед» проиграл «Лестеру».
Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур
Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Айю, 32; 1:1 – Джеймс, 89; 1:2 – ван Анхольт, 90+3.
Незабитый пенальти: Рэшфорд, 69.
Брайтон – Саутгемптон – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Дженепо, 55; 0:2 – Редмонд, 90+1.
Удаления: Андоне, 30 – нет.
Уотфорд – Вест Хэм – 1:3 (1:1)
Голы: 0:1 – Нобл, 3 (с пенальти); 1:1 – Грей, 17; 1:2 – Аллер, 64; 1:3 – Аллер, 73.
Шеффилд Юнайтед – Лестер Сити – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Варди, 38; 1:1 – МакБерни, 62; 1:2 – Барнс, 70.