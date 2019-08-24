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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» дома уступил «Кристал Пэлас» и другие результаты

    Завершились четыре матча 3-го тура АПЛ.

    «Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл «Кристал Пэлас» (1:2), «Саутгемптон» на выезде обыграл «Брайтон», «Вест Хэм» благодаря дублю Себастьяна Аллера победил «Уотфорд», а «Шеффилд Юнайтед» проиграл «Лестеру».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур

    Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Айю, 32; 1:1 – Джеймс, 89; 1:2 – ван Анхольт, 90+3.

    Незабитый пенальти: Рэшфорд, 69.

    Брайтон – Саутгемптон – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Дженепо, 55; 0:2 – Редмонд, 90+1.

    Удаления: Андоне, 30 – нет.

    Уотфорд – Вест Хэм – 1:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Нобл, 3 (с пенальти); 1:1 – Грей, 17; 1:2 – Аллер, 64; 1:3 – Аллер, 73.

    Шеффилд Юнайтед – Лестер Сити – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Варди, 38; 1:1 – МакБерни, 62; 1:2 – Барнс, 70.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    24.08.2019 18:58
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2198

      mutabor0992 8 часов назад

      Что то с М.Ю. непорядок...А Сульшер обещал что все будет тип-топ.

      0
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      Рейтинг: +689

      Alex Flash 10 часов назад

      4-0 с Челси было везухой. Теперь все по-прежнему

      1
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      Рейтинг: +1119

      Фан666 10 часов назад

      Что то у мю с пенальти проблемы

      1
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      Рейтинг: +6664

      Вомбат 11 часов назад

      Такие броски в течение 2 недель от 4:0 с Челси при блестящей игре до 1:2 от Пэлас при ужасной игре свидетельствуют, что у команды нет руководителя. Сульшер таковым не является.

      1
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      Рейтинг: +121

      k2-91 > Вомбат 10 часов назад

      там у Челси цз проваливались жостко, как таковая игра МЮ была посредственной и тогда

      0
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      Рейтинг: +156

      Николай71 11 часов назад

      Пипец)))

      0
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      Рейтинг: -83

      BARCLAYS_APL 11 часов назад

      С такой игрой вообще на сезон ненадо было выходить отказаться и сказать мы лохи. С такой игрой они даже 8 не будут в таблице. Можно было какие та 50 миллионов заплатить Поччетино и все Welcome новый Аргентинский САФ.

      1
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      Рейтинг: +3202

      dinar7777dinar 12 часов назад

      Ну вот ругали обезьяну что он не забил а сейчас другой уголёк рэшфорд не забил )))) ну а вообщем после первого тура мю на своём обычном уровне )))

      3
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      Рейтинг: +121

      k2-91 > dinar7777dinar 10 часов назад

      Ну во первых в АПЛ уже третий тур подходит к концу а не первый. Кстати а на каком месте Барса после первого тура Ла Лиги?

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      Рейтинг: +56

      slayleks74 12 часов назад

      МЮ полное днище :никакой тренерской мысли ,ни Погба ни Рэшфорд пенальти забить не могут , Де Хэя - лошара ,опять в ближний угол под рукой пропустил . Сульшера гнать пора - не уровень он топ клуба , хотя МЮ сейчас и топом не является .

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      Рейтинг: +1262

      Derzkiy1 12 часов назад

      Мю хорошо играл , не повезло в этом матче

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