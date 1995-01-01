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    Еськов рассудит «Спартак» и ЦСКА

    Стали известны судьи, которые будут работать на матчах шестого тура РПЛ.

    Дерби между «Спартаком» и ЦСКА на «Открытие Арене» обслужит москвич Алексей Еськов.

    «Оренбург» – «Сочи»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Денис Березнов (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

    «Урал» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

    «Зенит» – «Ахмат»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

    «Рубин» – «Арсенал»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья – Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

    «Тамбов» – «Краснодар»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Вячеслав Харламов (Москва).

    «Уфа» – «Ростов»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

    «Динамо» – «Локомотив»: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Сергей Карасев (Москва); VAR – Алексей Сухой (Люберцы), AVAR – Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

    «Спартак» – ЦСКА: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); VAR – Сергей Карасев (Москва), AVAR – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +884

      Борат 3 минуты назад

      НУ ХОТЬ НЕ ЛАПОЧКИН УЖЕ ХОРОШО !

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      Рейтинг: +9260

      vladimir-7 17 минут назад

      А.Еськов получил указания от РФС и РПЛ кого засудить или устроить ничью,
      чтобы увеличить дистанцию этих команд от Зенита.

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      Рейтинг: +1223

      den161 41 минуту назад

      «Уфа» – «Ростов»: судья – Евгений Турбин
      Надо будет Ереме шведой зарядить в судью наподобие Малкома )))))))))))))

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      Рейтинг: +8225

      vka1970 47 минут назад

      Главное , что Вилкова не будет.Не судья, а сплошная насмешка над деятельностью рефери.И как говорится ВАР в помощь обеим командам.

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