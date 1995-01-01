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    Еськов рассудит «Зенит» с «Краснодаром», Безбородов обслужит матч «Спартак» – «Динамо»

    РФС назначил арбитров на игры четвертого тура РПЛ.

    Центральный матч между «Зенитом» и «Краснодаром» обслужит москвич Алексей Еськов, «Спартак» с «Динамо» рассудит петербуржец Владислав Безбородов.

    «Урал» – «Ростов»: судья – Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Антон Фролов (Москва).

    «Крылья Советов» – «Локомотив»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга).

    «Спартак» – «Динамо»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи).

    «Зенит» – «Краснодар»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); VAR – Виталий Мешков (Дмитров), AVAR – Алексей Матюнин (Москва).

    «Тамбов» – «Арсенал»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург).

    «Рубин» – ЦСКА: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Анатолий Жабченко (Краснодар).

    «Сочи» – «Уфа»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород).

    «Ахмат» – «Оренбург»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Игорь Панин (Дмитров).

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7102

      Serjoga 13 минут назад

      Васильев! Что-то новенькое! Надеюсь, что отсудит без "косяков"!

      0
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      Рейтинг: +283

      Shotlandets86 25 минут назад

      Пля! Только не Песбородов!

      0
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      Рейтинг: +103

      Patriot58 > Shotlandets86 8 минут назад

      Спартак опять отбашлял, как в первых двух турах

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