Еськов рассудит «Зенит» с «Краснодаром», Безбородов обслужит матч «Спартак» – «Динамо»

Васильев! Что-то новенькое! Надеюсь, что отсудит без "косяков"!
РФС назначил арбитров на игры четвертого тура РПЛ.
Центральный матч между «Зенитом» и «Краснодаром» обслужит москвич Алексей Еськов, «Спартак» с «Динамо» рассудит петербуржец Владислав Безбородов.
«Урал» – «Ростов»: судья – Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Антон Фролов (Москва).
«Крылья Советов» – «Локомотив»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга).
«Спартак» – «Динамо»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи).
«Зенит» – «Краснодар»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); VAR – Виталий Мешков (Дмитров), AVAR – Алексей Матюнин (Москва).
«Тамбов» – «Арсенал»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург).
«Рубин» – ЦСКА: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Анатолий Жабченко (Краснодар).
«Сочи» – «Уфа»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород).
«Ахмат» – «Оренбург»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Игорь Панин (Дмитров).